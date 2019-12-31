金寶看好電子支付商機，趁貿易戰搶下4大Mobile POS客戶訂單，執行長沈軾榮直言，除法商Ingenico其他都拿到了，行動支付市場代工戰局白熱化。

「除了法國那家，其他公司訂單我們都拿到了！」金寶集團執行長沈軾榮站在深坑總部大廳，顯得相當開心，這一天是金寶一年一度法說會日子，他向現場擠爆的法人透露，因為貿易戰，新客戶增多，除網通訂單大幅成長，手持收銀機（Mobile POS）也拿下四大客戶。

搶行動支付商機，前4大Mobile POS商訂單到手

目前金寶將Mobile POS訂單分散在儲存跟網通兩大部門中，隨貿易戰客戶訂單大挪移，沈軾榮透露，行動支付需求，預估一年有7,000萬至1億支Mobile POS市場規模，金寶2020年將取得全球前5大Mobile POS廠商中4家，除了法國那家以外，同時將安排在巴西及泰國工廠生產。

根據市調機構統計，全球前五大電子支付暨Mobile POS廠商2019年最新報告，Verifone跟First Data是全球前兩大Mobile POS大廠，Motorola分割出來賣給Zebra的業務排名第四，Micro System居第五，第三名是法商Ingenico，年出貨2,000萬支裝置，因此若排除法商市占率，金寶取得的客戶市占率已高達7成以上。

過去Zebra等客戶主要都在緯創及和碩手中，此次加入金寶，將使訂單戰局更加激烈。

延伸閱讀：中國轉單狂潮讓金寶泰國、菲律賓廠大進補，沈軾榮：我們將是電子六哥

改善接單毛利，印表機新系統單晶片拚量產

金寶集團旗下泰金寶，正計畫2020年首季大幅擴廠，產能由現在50萬坪方米擴大，新廠房預計2020年3、6月廠房完成，共擴12萬平方米，成為2020、2021年成長空間，另外還計畫再買20萬平方米土地為2022、2023年成長尋求產能。

今年起沈軾榮強調ODM Plus計畫，積極拉抬毛利率，除網通邀請高手加入，改變生意模式，也調整訂單，刪除低毛利率客戶，預估13-18億美元訂單的毛利率會獲得改善。

今年起沈軾榮強調ODM Plus計畫，積極拉抬毛利率。 王郁倫攝影

另外印表機業務年營收在2020年1月湖南岳陽廠加入後，初期年產能是1,000萬台，第三季期望拉高年產能至1,300萬台，成為全球最大單一廠區；加上泰國印表機廠產能，金寶印表機年產能上看2,800萬台，通吃超過惠普9成印表機訂單，對金寶而言，一年印表機營收貢獻也將達16到18億美元。

為改善接單毛利，金寶也買下高通印表機晶片設計部門成立通寶，該公司新系統單晶片預計2020年2月量產，預計2021年將導入惠普印表機中。

延伸閱讀：蹲3年馬步！金寶第一顆印表機IC將量產，看46年超資深電子製造廠如何拚翻身

沈軾榮說，新系統單晶片不僅讓印表機更快更省電，也因2020年要符合能源之星（Energy Star）全球規範，未來印表機勢必將進入一波汰換升級潮，除非印表機大廠自行開發晶片或採購相關晶片兜模組，否則市面上除通寶已經無第二選擇。

他預估，新晶片單價將高達3-6美元，毛利率50%以上，比現在承接高通舊業務賣老晶片毛利率5%相比要好太多，預料通寶將因此顆晶片轉虧為盈，「不愁客戶來不來，這是世界唯一！（解決方案）」沈軾榮笑說，這是他做生意以來遇過最好的生意。

責任編輯：陳映璇