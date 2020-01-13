技嘉2020年完成接班規劃，由主掌百億業績的網通事業群總經理李宜泰接任總經理，他讓部門創下115億元歷史新高，看他CES策劃的雲端佈局與智慧生活願景。

企業傾向讓營收或獲利貢獻最大的事業群主管接班，但主機板大廠技嘉打破這個管理界的潛規則，網通事業群總經理李宜泰2020年1月1日正式接任技嘉總經理（CEO）職位，成為技嘉第一代創辦群選定的接班人，而通路方案事業群副總林英宇升執行副總，向李宜泰會報。

技嘉2020年讓網通事業群總經理李宜泰接班。 李宜泰LinkedIn

技嘉2020年1月1日起，網通事業群總經理李宜泰升任集團總經理，原集團總經理劉明雄將只保留集團執行副總裁職位，這被視為技嘉創辦人群正式淡出第一線管理職，原板卡負責人林火元（後轉管理盈嘉）正式退休，營收規模最大的通路方案事業群原由劉明雄兼任總經理，現在由副總林英宇升任事業群執行副總全權負責，劉明雄不再兼任。

技嘉五位創辦人中，目前仍在公司參與營運的是總裁葉培城、執行副總裁劉明雄、馬孟明。

技嘉以資料中心、智慧生活及工作站3大主題區呈現智慧生活圈概念。 技嘉

主政網通事業群營收115億元，衝破百億新高

技嘉接班之路相對漫長且崎嶇，主要對手華碩2018年底宣佈交棒接班，微星更略早華碩一點，同年宣佈執行副總暨桌上型平台產品事業本部總經理江勝昌升任總經理暨執行長，技嘉則較多人事波瀾。

2018年初，技嘉宣佈成立通路事業群由副總林英宇領軍，向總經理（CEO）劉明雄匯報，被視為是接班前哨，不過隨挖礦潮退打亂板卡節奏，2019年板卡出貨量跟營收都衰退，全靠周邊產品使部門營收正成長，林英宇，遲遲沒有扶上大位。

在此同時，李宜泰帶領的網通事業群卻是穩紮穩打，營業額走上歷史新高，2018年網通事業群年營收增25%，2019年正式闖破百億天花板，交出115億元年增率11%成績，2020年內部預設仍要拚兩位數成長。

網通事業群佔2019年技嘉618億元營收僅19%佔比，但李宜泰深耕網通產業20年，幾乎圈內無人不曉，成被劉明雄欽點接班人選，林英宇雖升任周邊事業群第一人（執行副總），但仍需要跟李宜泰報告。

2020 CES技嘉也展示了新接班人佈局的方向：人工智慧跟雲端產業。在CES，技嘉展出四類應用資料中心解決方案，包括深度學習訓練系統（DNN Training）、VirtualStor軟體定義儲存架構平台、AI-Stack人工智慧混合雲平台、水冷散熱解決方案，另外也有GPU伺服器跟HCI超融合基礎架構伺服器。

技嘉網通事業群發展伺服器及資料中心解決方案20年。 技嘉

AR智慧眼鏡、智慧農業到雲端解決方案

李宜泰負責管理的技宸科技，也轉發展工業物聯網解決方案，CES展示了智慧農業系統，運用WIFI、ZigBee、LoRA等無線通訊傳輸技術，與技嘉Gateway系統結合，收集農場濕度、溫度等相關數據及影像，監控農地的即時環境資訊。

另外技嘉也發表進階版AI人臉辨識解決方案，將鏡頭、螢幕與處理器集合於一機，多語言支援管理；另外智慧零售則展出智慧穿衣鏡，協助通路做O2O銷售，不必真正試穿就能體驗，再連到APP下單，而這後面用的是集團轉投資聲遠精密光學開發的3D深度感測技術TOF（Time of Flight），整合光學、自動校正系統及各式演算法技術提高精準度。

技嘉智慧農業系統運用大數據分析，為植物打造最佳生長環境。 技嘉

另外，讓外界驚奇是，技嘉也展出智慧眼鏡服務及車用電子解決方案。技嘉科技與興櫃智慧眼鏡公司佐臻合作，以AR/MR技術搭配技嘉伺服器，可模擬智慧藥局功能，在眼鏡上辨識病患及追蹤藥物的使用情形，讓配藥過程更精準、減少醫藥糾紛，自動駕駛決策控制器PILOT，則可以應用在無人駕駛小巴，控制小巴速度及轉向。

責任編輯：蕭閔云