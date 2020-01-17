宏佳騰宣布推出Ai-1 Comfort新款電動機車，售價比上一款Ai-1 Sport更平價，主打要成為新一代國民車。

宏佳騰今（17日）宣布推出採用Gogoro Network電池交換平台的新款智慧電車Ai-1 Comfort、Comfort+系列，強打國民車款，售價為79,800元、84,800元。宏佳騰執行長林東閔除了喊出「如果你覺得補助不夠，宏佳騰幫你補助」口號，面對今年補助銳減，他認為電動車市場沒有想像的悲觀，未來會持續投入開發。

宏佳騰執行長林東閔。 陳映璇攝影

智慧儀表將有大改版，加入個人化測速提醒

宏佳騰自去年八月推出A Motor智慧電車品牌，首輛智慧電車Ai-1 Sport上市四個多月，取得掛牌數超過4千台成績。

相較其他Gogoro聯盟成員，宏佳騰最大賣點為「智慧儀表CROXERA」，提供導航、限速通知、測速照相提醒，以及當偵測到殘電不足，會一鍵導航到附近換電站更換電池。林東閔表示，CROXERA系統3月就更新8次，並預告今年智慧儀表CROXERA將有大改版。

宏佳騰智慧儀表CROXERA，提供導航、限速通知、測速照相提醒等功能。 陳映璇攝影

林東閔透露，目前正優化使用者體驗，例如當車輛搜集到一定的數據後，在消費者同意的前提下，AI會依據騎士的騎車速度，給予個人化的測速照相提醒；或是錄製人聲的客製化提醒，像是「阿嬤提醒你騎慢一點」等等，希望在冰冷的科技中帶入人性化的體驗，以及像Gogoro也有的apple watch手錶解鎖機車的功能。

推出更平價的Ai-1 Comfort車款，2020智慧門市拓展35間

而今天推出的Ai-1 Comfort、Comfort+，主要差別在儀表上，Comfort為一般的彩色儀表，Comfort+則是搭載CROXERA智慧儀表，主要考量仍有部分車主不需要有太多智慧功能。價格部分，也比前一台Ai-1 Sport（售價89,800元）更容易入手，Ai-1 Comfort車款售價79,800元起，補助後55,800元起。

Ai-1 Comfort推出珍珠白、薄荷綠兩種選擇。 宏佳騰

Ai-1 Comfort+推出閃亮銀、玫瑰金、星空藍三種選擇。 宏佳騰

兩款規格皆採用G2 鋁合金水冷永磁同步馬達、最大功率為6.4kW@3,000rpm、搭載12吋輕量化輪框，以及配有CBS連動煞車系統與避震系統調教優化後的跑車化設計，可駕馭不同路面車況。

今年，宏佳騰將持續擴點智慧門市，目標在2020年由目前的18間成長為35間門市，讓更多車友享有整合換電、維修、保養的一站式門市體驗。

談到今年台灣電動機車市場，林東閔表示，從2015年銷1萬多台到2019年銷16萬多輛，每年都翻倍成長，整體市場已達到一定規模，難以再翻倍成長。由於去年12月出現搶搭補助末班車掀起的買車潮，他認為今年一月難免會受影響，但仍審慎樂觀看待今年電動機車市場，會持續推出採用PBGN（Powered by Gogoro Network）的電動機車。

Gogoro Network總經理潘璟倫也表示，至今已布建超過1,500座換電站，累計27萬車主，平均每日有20萬電池做交換，今年著重在建設可容量100顆電池的Super GoStation超級換電站，預計在大台北地區、桃園、新竹、台中、台南、高雄與屏東等城市的主要熱門區域建置60座以上的超級換電站，藉此滿足消費者的換電需求。

看車身細節

Ai-1 Comfort正面 陳映璇攝影

Ai-1 Comfort搭載12吋輕量化輪框 陳映璇攝影

Ai-1 Comfort尾燈 陳映璇攝影