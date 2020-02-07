「陳炫彬重回台灣ICT產業！」奧創雲服務創辦人陳炫彬，因友達反托拉斯法案受到矚目，這家跟宏碁血脈相連的新創，究竟有什麼不一樣？

70歲再創業，友達前副董事長暨執行長陳炫彬6日主持新成立不到半年的奧暢雲服務公司（Allxon）記者會，對外宣佈新創公司營運將走向「全世界」、「訂閱式」雲平台服務，針對未來越來越多的AIoT裝置做維運管理軟體服務。

陳炫彬在台灣的科技史上肯定會被寫上一頁，他的科技生涯擁有不平凡經驗，從打造友達成為台灣最大面板廠身為掌管千億營收的鐵血治軍將軍，到成為台灣科技業面對反托拉斯商戰中，第一波在美服刑2,343天的高階主管，都讓他返台再創業之舉不可能低調。

Allxon奧暢雲與合作夥伴啟動儀式 奧暢雲

70歲拼創業！陳炫彬、熊暉都投入新創

「陳炫彬攜奧創雲重回台灣ICT產業」——奧創雲發出的媒體新聞稿上，這幾個字也最先大落落地放在標題上。

「熊暉（友達前執行副總）也在創業阿！他成立八維智能（AI新創），我擔任董事。」陳炫彬跟熊暉2017年返台，兩人一前一後都選擇再創業，似乎是要接續當年61歲因成為囚徒而被迫中斷的科技人生。

陳炫彬除將奧創雲當成創業重心，也擔任仁寶集團投資的手持式超音波設計及製造新創「奔騰智慧生醫」董事，顯然對新技術新應用都懷抱熱情。

「我們現在創業方向很清楚，且投資都沒有這麼大，所以風險都能承擔的，我並不擔心，會一步一步做，也不會想很快做很大，但兩個重點：營運模式跟計價方式要講清楚，可能是授權或訂閱制，一開始的開發軟體串接費用（NRE）也會收。」陳炫彬說。

「我的觀念是分潤，過去硬體概念是客戶（價格）一直砍，現在不會了！未來營運是要共創雙贏，你我都要有利潤。」陳炫彬說。

Allxon奧暢雲共同創辦人施宣輝持有一席董事。 奧暢雲

有過去的面板經營經驗，陳炫彬在新事業上專注軟體服務，他認為跟硬體相較起來，兩者差別在於：過去硬體投資是大資金，以億為單位，但SaaS產業的投資在腦袋、在人的智慧，所以公司不必上千人上萬人，他的理想規模是組最高不超過50人的精英團隊，在技術服務跟產品開發上，奧創雲員工是扮演整合者，整合外部的人一起雙贏。

奧創雲團隊從宏碁分出，iGware技術影子深

奧暢雲公司（Allxon）成立於2019年10月，實收資本額新台幣1,260萬元，核心業務是雲端開放設備管理平台，主要股東包括奧暢雲董事長陳炫彬、執行長劉厚儀、宏碁董事施宣輝（共同創辦人）。

奧創雲現在團隊10人，事實上，陳炫彬的創業跟宏碁密不可分，宏碁董事施宣輝透露，奧創雲是由部門旗下宏碁BYOC自建雲團隊智慧產品部分員工獨立出來創業，奧創雲總經理劉厚儀也就是來自宏碁此團隊。目前在宏碁，也還有約10-15人跟奧創雲團隊緊密合作。

而宏碁過去百億併購的PaaS團隊iGware，因為曾替任天堂管理上億海外客戶連線服務，後台管理技術給奧創雲團隊很多經驗傳承，「我們（奧創雲跟宏碁）將來會合作開發，適當時間，這些基於iGware的技術支援會轉換為宏碁對奧創雲的技術股權，我預估宏碁持股約會在20%上下。」陳炫彬說，另外今年底至2021年初奧創雲會辦理一次融資，宏碁智融也很可能會投資。

總經理劉厚儀背景來自宏碁、研華

奧暢雲6日也宣佈，會與宇瞻科技、圓剛、建碁及三泰科技等軟硬體業者合作，鎖定包括系統整合商（SI）、維運管理商（MSP）、獨立軟硬體商（ISV／IHV）等AIoT應用生態系中的企業客戶服務。

奧創雲總經理劉厚儀來自宏碁 王郁倫攝影

劉厚儀說，維運是客戶最大成本來源，跟設備第一次投資購買費用相比，兩者大概是9：1的巨大落差，客戶更關心降低維運成本，其次奧暢雲同時支援Windows、Android及Linux等不同作業系統平台，可以幫客戶快速部署硬體，不必一台一台設定，並7天24小時全天候提供遠端監控服務，粗估至少能替客戶節省3成成本。

在公司5個月，已經有10家合作客戶下，陳炫彬說，由於AIoT產業有很多垂直領域應用機會，比方智慧醫療或工業控制產業，十分碎片化，所以奧創雲會十分聚焦。

延伸閱讀：宏碁錯誤購併？ 再認列無形資產減損新台幣63.4億元

責任編輯：蕭閔云