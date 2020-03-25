在人類歷經了124年的「奧運史」中，曾經有三屆奧運被取消：1916年柏林奧運、1940年東京奧運，以及1944年倫敦奧運，原因都只有一個—— 世界大戰 。

1940年的東京奧運雖然「胎死腹中」，但1964年日本還是迎來了真正的第一屆東京奧運；日本也於二戰戰敗後，重新登上全球舞台。

再把畫面移到1980年代。日本漫畫家、動畫導演大友克洋當時創作了一部經典的漫畫《AKIRA阿基拉》，劇情是關於「未來東京」的科技寓言故事。當時，有這樣一個情節設定：2020年東京會再舉辦一次奧運，但因為世界大戰而取消。

《AKIRA阿基拉》的科幻劇情在當時被一笑置之。沒想到，如今卻成了可怕的「神預言」。

2020年東京奧運，不僅是日本寄予厚望，想一掃「失落的30年」陰霾的重要一戰，也是日本首相安倍晉三任內的最大政績。籌備7年之久，日本精心規畫下的這一步奧運棋，被新冠狀病毒（COVID-19，俗稱武漢肺炎）給打亂。

《AKIRA阿基拉》預言中的「戰爭」，則成為全球都要對抗的傳染病。

國際奧會與安倍點頭，延期一年至2021舉辦

根據衛福部疾管署統計，截至3月23日下午，全球武漢肺炎確診病例累計達33萬3,344例，其中1萬4,561例死亡，病例分布在169個國家和地區，傳染速度並未減緩，亞洲、美洲，歐洲皆無一倖免，為了避免群聚傳染，全球各大賽事、會展及活動也都紛紛取消。

按常理來說，2020年東京奧運，絕對是今年全球規模最大、跨國參與者範圍最廣的活動，但武漢肺炎爆發超過三個月，無論是東道主日本政府，還是IOC（International Olympic Committee，國際奧委會），先前卻從未釋出一絲一毫打算「取消」地念頭，甚至在3月初，雙方還紛紛向外界喊話：「一切照常、東京奧運沒有停辦的理由」。

IOC主席巴赫（Thomas Bach）先前表示對東奧還是信心滿滿，且不會取消。 Shutterstock

在「照舊」、「取消」、「延期」三個選擇中，日本政府和IOC先前態度堅決，都默契地選了前者。

直至3月23日，加拿大開出第一槍，面對看似毫無備案的東京奧運，宣布在疫情下得要保護選手健康，因此今年不會派出選手參賽，接著澳洲也開始跟進。日本政府此時才終於鬆口。

「如果如期舉辦變得太困難，在優先考慮選手情況下，我們必須做出『延期』的決定，這恐怕無法避免，」在23日的國會參議院預算委員會的集中審議中，安倍態度首次放軟，不再只一昧強調如期舉辦。

今（24）日，安倍與IOC主席巴赫（Thomas Bach）通電話，主動提議2020年東京奧運不取消，但延至一年後舉辦，雙方已達共識。

**這是史上第一次延期的奧運，最晚將於2021年夏天舉行。值得慶幸的是，「2020東京奧運」的名字仍會保留沿用，成千上萬已經開始販售製造的周邊產品，也不用為了延期打掉重來。 **

東奧取消會更慘，7.8兆日圓直接飛了

回顧這一艱難決定的過程，當世界衛生組織（WHO）已宣布武漢肺炎是「全球大流行（pandemic）」時，為何IOC和日本政府還是不到臨頭，絕不放手？

或許得看看這幾個數字。

國際信評機構標普全球評級（S&P Global Ratings）預估，這場疫情對亞太地區造成的經濟損失將達6,200億美元，對於已投注巨大財力和精力在東京奧運的日本而言，取消活動的代價極為沉重。

東京奧運組織委員會先前表示，官方投入2020年東京奧運的預算為126億美元，但這項金額目前已經翻了一倍，高達250億美元。另外，要主辦一場奧運，絕對不只官方成本而已，包括飯店業者、交通業者、餐廳，以及大大小小奧運周邊產品開發商及店家，都已經為迎接大量奧運觀眾做了準備。

《日經中文網》蒐集了不少日本經濟學家及學者看法， 指出 若東京奧運只是「延期」，日本國內的經濟損失將達6,000億～7,000億日元（約55～64億美元）；若是「取消」，損失更將提高十倍，增加至7.8兆日元（約708億美元），整體GDP會被拉低1.4%。

官方不少花費是用在舊館重新設計的改建上，進行開幕式表演的「新國立競技場」，過去因為改建費高昂，引起不小的爭議。 唐子晴攝影

如此一來，別說日本想靠2020東京奧運「華麗轉身」，反而會在長期不見起色的經濟，再抹上一層厚厚陰影。

另一方面，所有的奧運贊助商以及賽事轉播權，其實都握在IOC手上。如若賽事變動，除了將造成IOC的商業利益損失，後續處理過程也很繁瑣。

先前有人猜測，在疫情還未被有效控制的情況下，若要找到折衷作法，東京奧運或許將成為第一屆「只有選手、沒有觀眾、全靠轉播觀賽」的奧運，但連各國選手都紛紛退賽，要把損失降到最小的最佳解法，便是一年後再見了。

選手比的是運動實力，還是抵抗力？

商機是一部分，回到奧運的本質——體育競技，各國選手苦練只為四年這一戰，雖然取消或延期，選手將與這寶貴機會擦肩而過；但若按原先如期舉行，令人不禁擔憂，選手比的是運動實力還是抵抗力？

「疫情影響全球，目前比賽都暫時停止，一切都是未知數，但我訓練準備了很久，當然還是很期待去東京奧運。如果延期的話，就只能依照奧委會的安排，」第一次代表台灣出征奧運的柔道選手楊勇緯向《數位時代》透露。

即便加拿大、澳洲已經率先開槍，但先前中華奧委會副秘書長吳國譽表示，中華奧會不會輕易退賽，只要選手想參賽，絕對給予支持，在東京奧運還沒決定取消、延期之前，中華奧會仍會繼續進行相關準備，現在延期消息一出，也得快拿出新應對策略了。

一場武漢肺炎，打亂了世界的秩序，也打亂了東京奧運應有的進程，除了背後的龐大的商機外，2020年東京奧運對於日本社會、日本國民、日本文化究竟代表了什麼？才讓日本無法快刀斬亂麻、陷入進退兩難的僵局？

《數位時代》採訪三位對熟悉日本經濟發展、文化的作家與學者，從不同面向探討東京奧運對日本的意義，希望釐清日本遲遲不放手的原因。

●政大國際關係研究中心教授蔡增家：解讀56年前後，日本「奧林匹克經濟學」的轉變

●實踐大學應用日文系助理教授蔡亦竹：安倍化身超級瑪莉交棒，東奧能靠次文化打開「國民閉塞感」嗎？

●日本資深媒體人、作家野島剛：東奧為何讓日本人回想起1964年、那個最幸福的年代？

責任編輯：林美欣