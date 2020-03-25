一場武漢肺炎，打亂了日本孤注一擲的2020東京奧運，除了背後的龐大商機，對於日本社會、國民、文化，東京奧運究竟代表了什麼？才讓日本不到臨頭絕不放手。
1 東京奧運確定延1年！全日本費心籌備，疫情卻讓7,000億日圓飛了
在人類歷經了124年的「奧運史」中，曾經有三屆奧運被取消：1916年柏林奧運、1940年東京奧運，以及1944年倫敦奧運，原因都只有一個—— 世界大戰 。
1940年的東京奧運雖然「胎死腹中」，但1964年日本還是迎來了真正的第一屆東京奧運；日本也於二戰戰敗後，重新登上全球舞台。
再把畫面移到1980年代。日本漫畫家、動畫導演大友克洋當時創作了一部經典的漫畫《AKIRA阿基拉》，劇情是關於「未來東京」的科技寓言故事。當時，有這樣一個情節設定：2020年東京會再舉辦一次奧運，但因為世界大戰而取消。
《AKIRA阿基拉》的科幻劇情在當時被一笑置之。沒想到，如今卻成了可怕的「神預言」。
2020年東京奧運，不僅是日本寄予厚望，想一掃「失落的30年」陰霾的重要一戰，也是日本首相安倍晉三任內的最大政績。籌備7年之久，日本精心規畫下的這一步奧運棋，被新冠狀病毒（COVID-19，俗稱武漢肺炎）給打亂。
《AKIRA阿基拉》預言中的「戰爭」，則成為全球都要對抗的傳染病。
國際奧會與安倍點頭，延期一年至2021舉辦
根據衛福部疾管署統計，截至3月23日下午，全球武漢肺炎確診病例累計達33萬3,344例，其中1萬4,561例死亡，病例分布在169個國家和地區，傳染速度並未減緩，亞洲、美洲，歐洲皆無一倖免，為了避免群聚傳染，全球各大賽事、會展及活動也都紛紛取消。
按常理來說，2020年東京奧運，絕對是今年全球規模最大、跨國參與者範圍最廣的活動，但武漢肺炎爆發超過三個月，無論是東道主日本政府，還是IOC（International Olympic Committee，國際奧委會），先前卻從未釋出一絲一毫打算「取消」地念頭，甚至在3月初，雙方還紛紛向外界喊話：「一切照常、東京奧運沒有停辦的理由」。
在「照舊」、「取消」、「延期」三個選擇中，日本政府和IOC先前態度堅決，都默契地選了前者。
直至3月23日，加拿大開出第一槍，面對看似毫無備案的東京奧運，宣布在疫情下得要保護選手健康，因此今年不會派出選手參賽，接著澳洲也開始跟進。日本政府此時才終於鬆口。
「如果如期舉辦變得太困難，在優先考慮選手情況下，我們必須做出『延期』的決定，這恐怕無法避免，」在23日的國會參議院預算委員會的集中審議中，安倍態度首次放軟，不再只一昧強調如期舉辦。
今（24）日，安倍與IOC主席巴赫（Thomas Bach）通電話，主動提議2020年東京奧運不取消，但延至一年後舉辦，雙方已達共識。
**這是史上第一次延期的奧運，最晚將於2021年夏天舉行。值得慶幸的是，「2020東京奧運」的名字仍會保留沿用，成千上萬已經開始販售製造的周邊產品，也不用為了延期打掉重來。 **
東奧取消會更慘，7.8兆日圓直接飛了
回顧這一艱難決定的過程，當世界衛生組織（WHO）已宣布武漢肺炎是「全球大流行（pandemic）」時，為何IOC和日本政府還是不到臨頭，絕不放手？
或許得看看這幾個數字。
國際信評機構標普全球評級（S&P Global Ratings）預估，這場疫情對亞太地區造成的經濟損失將達6,200億美元，對於已投注巨大財力和精力在東京奧運的日本而言，取消活動的代價極為沉重。
東京奧運組織委員會先前表示，官方投入2020年東京奧運的預算為126億美元，但這項金額目前已經翻了一倍，高達250億美元。另外，要主辦一場奧運，絕對不只官方成本而已，包括飯店業者、交通業者、餐廳，以及大大小小奧運周邊產品開發商及店家，都已經為迎接大量奧運觀眾做了準備。
《日經中文網》蒐集了不少日本經濟學家及學者看法， 指出 若東京奧運只是「延期」，日本國內的經濟損失將達6,000億～7,000億日元（約55～64億美元）；若是「取消」，損失更將提高十倍，增加至7.8兆日元（約708億美元），整體GDP會被拉低1.4%。
如此一來，別說日本想靠2020東京奧運「華麗轉身」，反而會在長期不見起色的經濟，再抹上一層厚厚陰影。
另一方面，所有的奧運贊助商以及賽事轉播權，其實都握在IOC手上。如若賽事變動，除了將造成IOC的商業利益損失，後續處理過程也很繁瑣。
先前有人猜測，在疫情還未被有效控制的情況下，若要找到折衷作法，東京奧運或許將成為第一屆「只有選手、沒有觀眾、全靠轉播觀賽」的奧運，但連各國選手都紛紛退賽，要把損失降到最小的最佳解法，便是一年後再見了。
選手比的是運動實力，還是抵抗力？
商機是一部分，回到奧運的本質——體育競技，各國選手苦練只為四年這一戰，雖然取消或延期，選手將與這寶貴機會擦肩而過；但若按原先如期舉行，令人不禁擔憂，選手比的是運動實力還是抵抗力？
「疫情影響全球，目前比賽都暫時停止，一切都是未知數，但我訓練準備了很久，當然還是很期待去東京奧運。如果延期的話，就只能依照奧委會的安排，」第一次代表台灣出征奧運的柔道選手楊勇緯向《數位時代》透露。
即便加拿大、澳洲已經率先開槍，但先前中華奧委會副秘書長吳國譽表示，中華奧會不會輕易退賽，只要選手想參賽，絕對給予支持，在東京奧運還沒決定取消、延期之前，中華奧會仍會繼續進行相關準備，現在延期消息一出，也得快拿出新應對策略了。
一場武漢肺炎，打亂了世界的秩序，也打亂了東京奧運應有的進程，除了背後的龐大的商機外，2020年東京奧運對於日本社會、日本國民、日本文化究竟代表了什麼？才讓日本無法快刀斬亂麻、陷入進退兩難的僵局？
《數位時代》採訪三位對熟悉日本經濟發展、文化的作家與學者，從不同面向探討東京奧運對日本的意義，希望釐清日本遲遲不放手的原因。
●政大國際關係研究中心教授蔡增家：解讀56年前後，日本「奧林匹克經濟學」的轉變
●實踐大學應用日文系助理教授蔡亦竹：安倍化身超級瑪莉交棒，東奧能靠次文化打開「國民閉塞感」嗎？
●日本資深媒體人、作家野島剛：東奧為何讓日本人回想起1964年、那個最幸福的年代？
責任編輯：林美欣
2 東奧不只是運動盛事，它為何讓日本人回想起1964年、那個最幸福的年代？──野島剛告白
本篇為日本資深媒體人、作家野島剛觀點，由《數位時代》唐子晴採訪整理。
我的記憶中，1964年的東京奧運是數一數二的重要事件。
在日本150年歷史裡，那一年，像是一條分水嶺，把日本畫分成兩個世代。
1945年日本戰敗，東京像一片廢墟，是被破壞最嚴重的地方。歷經10年重建，我們需要一個辦法向世界證明「日本不一樣了」。答案，就是那一屆東京奧運。
整整半個世紀，日本人都跟東京奧運一起生活。我在1968年出生，正親身經歷這一個時代，大家無論談什麼事情，都是從東京奧運開始的。
1964年後，日本開始進入「消費回饋」階段，這時有很多有意思的東西，例如「新三神器」── 彩色電視 、 冷氣 和 冰箱 （三神器原指日本創世神話故事中，天皇手中代代流傳的三件神器）。若你家當時有這三種新神器，就象徵著你是「中流家庭」，也就是中產階級。
此時，日本中產階級慢慢開始成形，後來全日本幾乎80～90%的家庭都成為中產階級。
值得一提的是，在東京奧運之前，我們仍以保守傳統的日本飲食文化為主流，像烤魚、燒魚、味增湯，也就是和食。
但辦奧運得要接待上萬名外國客人，其中有不少重要人物和選手，當時日本就從各地召集300位和食廚師，讓他們到東京學習做西餐。這些人在奧運結束後，回到自己的家鄉開西餐廳，可以說，日本西餐文化的起源也是從東京奧運開始的。
我自己認為台灣最幸福的是80年代，大家都很正面、樂觀，有種一直往上走的感覺。日本60年代也是如此，這份幸福感一直持續到1980年的經濟泡沫期，進入「失落30年」，國民不再那麼幸福，心理也開始疏離，變得有點保守。
Omotenashi——這一次東京奧運，是「軟實力」的復興
1964年的東京奧運有一個目標，要向世界證明戰後的日本已經復興，無論基礎建設、經濟成長、社會發展，但那時強調的內容，幾乎都是「硬實力」的復興。
2020年的東京奧運，還是在談復興。一來，是311東日本大地震衝擊9年後的復興；再者，是日本擺脫「失落的30年」的復興。
要證明日本已經走出這一道道陰影，不僅僅是靠經濟數字指標成長和科技建設成績，更多的是要展現日本「軟實力」，這也就是此次奧運反覆強調的文化價值——「おもてなし（Omotenashi，招待）」。
申辦奧運時，日本一直提出「おもてなし（Omotenashi，招待）」這項價值觀。這代表接待客人的態度，事事乾淨，友好禮貌，日本想用這一面來展現優勢。
大家都說北歐生活品質很好，日本想成為東亞的北歐，讓全球覺得日本是一個快樂的國家，在這裡生活很幸福、不會疲憊。
被現實問題淹沒，日本人只敢當觀眾、不敢有太多期待
1964年的東京奧運，對很多日本人而言像是「傳說」。日本人就此開啟經濟好、心態好的生活，因此7年前成功申辦奧運時，日本全國都非常期待，期待結束瓶頸。
但我認為國民對奧運的期待有點太高，畢竟日本經濟成長停滯已經很久，一場奧運，不可能讓GDP成長5%。
隨著奧運倒數計時，狀況層出不窮。「新國立競技場」設計問題、馬拉松場地從東京換到札幌、體育界負面醜聞接連不斷，如今還有最讓人頭疼的武漢肺炎問題。
日本國民的期待值，開始被現實問題淹沒。
時至今日，日本社會氛圍也早已無法和1964年熱血的集體意識相比。年紀長的人，或許會聯想讓一屆奧運擔負起時代的責任，但年輕人對日本政治冷感，參與度很低⋯⋯在這樣的氛圍下，要全民動起來，實在很難。
奧運賽事一張門票售價好幾萬日幣、相當昂貴，但日本人搶破頭，還是搶不到。其實這也可看出，日本國民是一種「觀眾心態」，並不是「國民參與」。
我們只想要做觀眾，想輕輕鬆鬆享受奧運，但我們不想成為奧運的一部分。我覺得這是目前日本社會的共識 。
這一場武漢肺炎，最後究竟是福是禍，2020年東京奧運會因此跌得更慘，還是因為有了外患、有了危機感，反而團結了國民意識，意外成為一個轉機呢？
責任編輯：林美欣
3 被武漢肺炎擺一道？解讀56年前後，日本「奧林匹克經濟學」的轉變
本篇為政治大學國際關係研究中心教授蔡增家觀點，由《數位時代》唐子晴採訪整理。
經濟學觀點中，有所謂的「奧林匹克經濟學」：一個發展中國家舉辦奧運後，能促進經濟成長，走向已開發國家。方式是透過因奧運而生的種種基礎建設。
有人喜歡拿1988年的漢城奧運來舉例，韓國自此躍升為亞洲四小龍。但全世界最常被拿來討論的例子，還是1964年日本舉辦的第一次東京奧運。
日本在當時進行了「列島改造計畫」，東京地鐵、東南新幹線都是在那時建起的，並且在奧運開幕前兩天正式通車。日本也正式駛入經濟快速發展的軌道上，就此進入「黃金10年」，每年經濟成長率高達10%。
就在1973年，日本正式從一個第二次世界大戰的戰敗國、一個軍事侵略國家，成功晉升世界上第二大經濟體。但是，如今大家再看日本，卻是所謂的「失落的30年」。
歷經了30年的不景氣，經歷美國簽訂廣場協議（Plaza Accord）、日圓貶值、企業封閉、轉型緩慢，日本把寄託放在這一次東京奧運，希望重新帶起經濟，目標再次奠定「科技大國」的地位。
56年前：從廉價到極致，日本品牌的完美轉型
二戰後，日本有一套自己的發展模式，被稱為「Developmental state」，由政府力量主導、企業配合，兩者之間互惠互利，把日本品牌推向全球，而1964年那一屆的東京奧運，成為最好的宣傳舞台。
現在看到的日本商品，價格不俗又精緻，但在1964年以前，日本卻一直主打「廉價」，品牌國際知名度非常低，自然沒辦法提升商品的價值。現在耳熟能詳的SONY、Panosonic、TOSHIBA⋯⋯那時候全球是鮮少有人知道的。
因此，日本當時靠著特有的「文化」來包裝商品，創造附加價值，在和歐美品牌競爭的路上，開出一條屬於自己的路。
日本要彰顯的文化特色有三點：第一，是「孰小就是美」，做出來東西都很小巧精緻。第二點，則是強調日本龜毛的「職人精神」，什麼都要慢慢鑽研、做到最好。第三，日本商品主打「耐用」，使用年限很長，也不容易壞。
像在當時奧運的場館中，處處可見Panasonic、SONY電視，那也是史上第一次有彩色電視轉播的奧運。我還記得場上是用SEIKO的計時器，強調誤差只有0.01秒、很精準，這也是日本主打的一種「極致」。
1964年後，日本品牌就此走出世界大門，日本科技地位也逐漸攀上全球最強寶座，包括家電、半導體，都是首屈一指，直到2000年後陸續面對美國和韓國威脅。
56年後：久蹲高跳，靠日本品牌重現「科技大國」
日本企業面臨最大的問題是什麼？
他們轉型速度非常慢、調整步伐的節奏也非常慢，不像韓國這麼靈巧，帶動三星和LG步步近逼。
另一個危機點，是即便日本常常會發明最新的東西，在「基礎科技」上非常強，但實際的「科技應用」卻落後美國。
嚴格說來，日本算是全球第一個發明手機藍光LED的國家，但iPhone這樣改變世界的產品，卻是在美國誕生。
有人說「蹲得愈久，就能跳得愈高」，既然1964年是日本「經濟成長」一個重要的拐點，那麼2020東京奧運，有可能是日本「經濟轉型」非常關鍵的觸媒。
日本希望在這一次奧運導入大量科技，透過各式各樣的創新應用，展示日本品牌大軍的轉型成績，再奠定他們「科技大國」的地位。
像是各式各樣的TOYOTA機器人、講究環保節能的氫燃料巴士、無處不在的AI（人工智慧）⋯⋯日本想讓世界看見，什麼是日本所謂的「みらい（未來）」。
安倍的「觀光立國」，疫情陰影下的東京奧運
若說2020東京奧運是「第二次開國」，和安倍「觀光立國」的政策也有關。
其實，日本過去是一個相當鎖國的國家，內需市場就占了六成，很多地方甚至不接待觀光客。隨著經濟不濟、消費弱化、人口減少等現象出現，2012年安倍上台後，開始推動觀光來解決這些問題。
如今，日本是世界上第五大觀光國，觀光人口超過3,000萬人，本想透過這一次奧運，讓2020年觀光人數一舉突破5,000萬。另一方面，則想趁機打開日本國民的心房。
在日本觀光客的組成中，大陸觀光客幾乎占了七成，這或許也是面對新冠狀病毒（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情擴散，日本動作較慢的原因。
日本怕任何一舉一動，會影響到中國大陸觀光客，影響7月就要開幕的奧運、影響觀光立國政策。
目前看來，他們的奧運企圖心，是被武漢肺炎擺了一道。
責任編輯：林美欣
4 安倍晉三化身超級瑪莉交棒，東京奧運能靠日本次文化打開「國民閉塞感」嗎？
本篇為日本筑波大學人文社會科學研究科文學博士、實踐大學應用日文系助理教授蔡亦竹觀點，由《數位時代》唐子晴採訪整理。
日本每一次申辦奧運，其實都有它的意義在。
1964年那一次，是為了宣告日本要重回國際社會，在那之前，沒有任何以黃皮膚人種為主的東方國家舉辦過奧運。
比較有趣的是，為什麼日本要這麼用力爭取，再辦一次？
日本在過去的20年「高不成、低不就」，他們的經濟不怎麼好，可是國民素質、生活水準還是很高，處在一種瓶頸狀態，這也影響了國民的心理。
我們現在都說日本年輕人屬於「無欲世代」，有點厭世，沒有什麼慾望，宅在家、打電動、不想交女朋友，凡事都覺得很麻煩，覺得這樣活著就好了，他們長期都懷有這一種半壓抑的心態。
這一次的東京奧運，反映出另一種層面，是日本人內心的焦慮，日本急需找到一個打開此困境的契機，希望藉由這一次奧運開啟國門。打開所謂的「閉塞感」，是日本人對這一次奧運最大的期待。
1964年主辦奧運，日本是真的要復興、要建設，所以他們主打的是很王道、很主流文化的東西。這一次，反而是在強調國民有了一定的基礎條件生活後，可以有、也可以沒有的東西。有的話，你的生活會過得比較開心，要講動漫也可以，廣泛來說，遊戲也包含在內。
主辦一場奧運，背後有很多商機跟意義，但嚴格來說，奧運無非就是很多人聚在一起，看誰跑得比較快、看誰球打得比較遠，仔細想一想，這種大眾對娛樂的追求，才是奧運的本質。
在2016里約奧運的閉幕式上，安倍晉三搏命演出，穿上超級瑪麗的衣服現身會場，其實他是在跟世界宣告：2020東京奧運，我們要打的是日本次文化。
讓歐美人也買單！日本次文化的「世界觀」
1964年時期，東京奧運的種種設計已經很厲害，那時日本在跟世界宣傳所謂的日式美學。
這一次，有一個重要的關鍵人物——《JOJO的奇妙冒險》的作者荒木飛呂彥，他為奧運海報操刀， 這其實是一個很大的分水嶺，拿漫畫來宣傳一個國際大型體育賽事，其實需要蠻大的勇氣跟創新。
回顧這幾年，日本已經開始懂得拿動漫宣傳一些國際賽事，日本在2019年才辦過世界盃橄欖球賽，當時就已經用《北斗神拳》這一部漫畫去廣告。
這中間有一個很有趣的轉變過程，日本覺得自己的動漫產業，或是次文化產業很厲害，早在30～40年前他們就知道可以往亞洲國家輸出，一直向外推，但不管怎麼說，日本人畢竟是亞洲人，在面對歐美的時候，好像會有一點沒自信。
直到近幾年他們發現，原來歐美人也開始買單了，在確定這件事情之後，他們才敢拿這些東西來宣傳橄欖球賽、宣傳奧運。這是一個很重要的轉變。
就我自己的觀察，日本在次文化創作上，也慢慢意識到「世界」這件事。
我發現日本元素愈強的作品，其實要銷往歐美就愈困難，這些元素不是指武士、戰鼓⋯⋯是你一看就知道舞台在日本的東西。比方說《蠟筆小新》，裡面有很多場景太日本，在歐美就沒有很紅，再比方說《哆啦A夢》，在歐美也推不起來，他們無法理解大雄為什麼一定要跪在榻榻米上，無法產生共鳴。
後來才有幾個作品跟國際連結。第一部是《七龍珠》，美國的黑人很喜歡，有人分析是因為超級賽亞人，裡面有很多金頭髮的角色，看起來沒有國籍的限制，另一部最可以代表這個時代，就是《寶可夢》。
為什麼它可以代表這個時代？很簡單，因為它的原作根本不是漫畫，它是先有遊戲，才做成動畫，然後在歐美國家滲透，這是以任天堂為主體然後往外推的過程，遊戲許多設定都是「無國籍」，寶可夢沒有國籍，裡面主角人物的髮色、特徵也是。
國內先構造完整，然後再外推到國外，這一個過程，我覺得是兩次奧運間的一個演進。
日本動漫當國家門面，一點都不「理所當然」
我們上述這些次文化的東西，對很多人來說，會覺得日本這些最厲害，拿這些東西主打是理所當然，但其實，一點都不理所當然。
1964年的時候，日本就有漫畫，但那時還不到拿來做門面宣傳的程度。雖然大家都喜歡看漫畫，但在日本歷史上，漫畫起初是被當作沒有水準的產物。
歷史上有幾個重要的漫畫家，像是梶原一騎、小池一夫，分別創作了《巨人之星》、《哭泣殺神》⋯⋯這類重量級作品，這些人其實本來都想當小說家，夢想失敗之後，才來做漫畫的原作者。
漫畫作者在當時社會地位低，是當時的「庶民娛樂」，日本人看了享受，心裡卻會有一種自卑感，覺得自己看看就好，有點不好意思展示給別人知道。
但因為還是有人願意耕耘、有人在做，日本漫畫才一步步開始有市場、有規模、有生產模式，直到今天揚名全球。
這些投身日本動漫產業的人，可能都沒想到，有一天東京奧運會拿這些東西當主打，創造超級瑪麗的那個人，一定也沒有想過，有一天首相會穿著這件衣服去宣傳自己國家主辦的奧運會。
值得注意的是， 日本雖然端出動漫作品來包裝奧運，卻沒有任何一部是5年內的新作品，全部都有年紀 。
《JOJO的奇妙冒險》是十幾年的作品；超級瑪麗也是80年代至90年代次文化形象代表。所以這或許也暗示著，日本的創造力同樣碰到了瓶頸，想藉由一場國際盛會，以「一石二鳥」方式來打破僵局。
責任編輯：林美欣