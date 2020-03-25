華碩大舉投入AI，延攬曾任微軟、Google要職的黃泰一領軍，這個藏身關渡總部13樓的百人團隊，直接向老董施崇棠、副董徐世昌會報，他們有什麼任務？

華碩智慧雲軟體中心（AICS；ASUS Intelligent Cloud Service Center）年底將擴編至200人規模，由全球副總裁黃泰一負責。這個200人AI團隊藏身華碩新落成關渡總部13樓，成軍15個月，都執行什麼任務？

「老闆很有決心投資，要用最好的薪水，聚集最好的人才。」在美國Google及微軟Windows工作20年，黃泰一在2018年舉家返台，友人介紹下，華碩董事長施崇棠及副董事長徐世昌三顧茅廬，力邀他加入華碩，因為華碩將大舉投入AI。

華碩全球副總裁黃泰一是智慧雲軟體中心（AICS）負責人，他過去在微軟及Google服務資歷顯赫。 賀大新攝影

走進華碩13樓層，一半的辦公室還空盪盪，預計等新人報到加入，而另一半已坐滿近百人，開放空間、座位依功能性座落，每個升降辦公桌上有兩台顯示器，「根據研究，兩台顯示器工作效率最高，也有人用三台。」黃泰一說。

辦公室另一角是規劃中島式料理台的大廚房，上面擺滿零食水果，讓工程師補充腦能量。沙發區有小型桌遊，九宮格手球遊戲區，場域顯得十分開闊。

憂心人才畢業就出國，施崇棠用高薪求才

華碩在傳統辦公室格局外，為AI團隊規劃氛圍迥然不同的辦公場域，《數位時代》親自直擊這個神秘團隊究竟肩負什麼任務？

黃泰一描述施崇棠心中的憂慮：「台灣在網路產業時代相當沈寂，過去10年幾乎沒有新產業發生，未來10年則是AI時代，台灣若再錯過實在讓人擔心。」施崇棠更擔心愈來愈多電腦科學領域學子畢業後，選擇出海就業，只因為「對方付得起薪水」。

為了跟國際巨頭搶人才，華碩AICS大舉擴編，現在130人規模預計到年底要衝到200人，中研院士李琳山、台大電機系教授王奕翔、電機電子工程師學會會士（IEEE Fellow）林智仁都是顧問，有名師指點，更要廣發英雄帖徵才，目前AICS錄取率約10分之1。

華碩智慧雲軟體中心（AICS）團隊超過百人，今年底預估將擴張至200人。 賀大新攝影

為了投資人才，華碩去年開放博士班研二生申請實習，除可領華碩全薪做研究，畢業後不綁合約能自由任職，若論文得獎再加發50萬獎金，合計一年可以領百萬薪水，2019年總共錄取5名，今年還要加碼開徵。

「我們的對手是一群外商。」黃泰一說。

鎖定3大含金數據池，華碩要靠「資料跟資料之間」賺錢

匯聚這群產業菁英，華碩究竟要挑戰什麼目標？「未來，AI只是工具，最後必須透過大量資料、靠資料間的複雜度來賺錢，」黃泰一舉例：Google透過人類搜尋、Facebook藉由人與人之間的資料找到商業模式，華碩必須先找出台灣最珍貴的資料，透過AI粹取變成商業模式。

目前黃泰一率領團隊朝醫療、交通及零售三大領域發展，就是看中這三大領域聚集最多人與人互動的資料，可以透過AI升級服務，而收集到大量數據，就能一起幫客戶找到新的商業模式。

AICS團隊要如何從數據煉金？舉例來說，華碩開始針對台灣、印尼、馬來西亞的華碩產品門市提供智慧零售解決方案。只要店裡加裝終端電腦及攝影機，華碩就能協助收集龐大的顧客行為數據，從顧客上門後察看哪些商品，購買前碰過哪些品項，藉此預測產品銷售，改善庫存問題，甚至幫忙解決店家最大痛點：失竊率。

透過手機Cookie轉換及區域位置資料，黃泰一的團隊能用演算法預測線上顧客是否跟線下為同一人，累積會員線上瀏覽軌跡，搭配店內選購行為，就能進一步做行銷推播決策。

華碩智慧雲軟體中心（AICS）團隊位於總部13樓，員工隨時會小組討論，桌椅可調升降，氣氛自在。 賀大新攝影

「這是新領域，我們期待電腦視覺能判斷人的年紀、性別、停留區域，這些購買前的行為分析，目前一片空白，是過去流失掉的資料。」黃泰一說，當線上與線下數據串連，就能做到精準行銷，目前AICS還在努力分析線下行為。

另一個傳統門市店主的痛點，在於需要派很多人到各門市確認旗艦展示商品是否在對的位置，或者店員跟顧客是否交談過久？未來透過電腦視覺技術，店主不需要監控察看，AI發現出錯就能精準提醒。

做醫院資料清整，黃泰一終極目標：打造醫療搜尋網

近期新冠狀病毒（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情嚴重，若想要搜尋各醫院三個月內有相同症狀或病徵的病人，恐怕非常困難。

關鍵原因在於，許多病例是醫生輸入的非結構資料，但華碩透過把資料結構化，建立索引，能幫助標靶藥快速找到適合的病人，或是搜尋最可能染武漢肺炎病情的10～100位病人。

因此，若說交易資料集中在門市，最大病理數據就是匯聚在醫院。看好醫院掌握含金量高數據，黃泰一團隊近期也有新突破，華碩將與醫院簽署合作備忘錄，一同展開基礎資料清整、大數據分析、自然語言分析。

華碩智慧雲軟體中心（AICS）團隊超過百人，今年底預估將擴張至200人。 賀大新攝影

對於醫院而言，整理資料、將病例去識別化（IRB）是很麻煩的工作，甚至可能有重複錯誤，有團隊願意協助，多數都敞開雙手歡迎，華碩AICS計畫先投入三分之一人力做資料清整，再提供AI服務。

黃泰一說，台灣醫療體系雖醫術先進，但資料散落有如二十年前的論文檢索，各自獨立無法串連。「 我們的願景就是有一天，醫療數據就跟Google Search一樣，每一位醫生（標靶藥物）都能找到他想要找的人。 」黃泰一說。

智慧醫療領域，AI團隊完成項目還包括：改善醫院ICD-10 code效率計畫，及精準預測病人再住院率。

醫院必須使用ICD-10編碼，由疾病分類員針對病例作設定，再申請健保，現在透過AI分析文字，系統就能自動判斷病例，建議醫生可挑選的疾病編碼（Code），透過醫生選或不選，就能自主學習提升精準率。

其次，收集病人在院內的診療動作、抽血數據，AI模型就能預測這位病人14天或30天再住院率，這不僅可協助醫生判斷病人是否適合出院，也是衛福部監控醫院醫療品質的指標。

幫普利司通做AI工安，開發AI車隊管理系統

在智慧交通方面，AICS則投入AI行車記錄器開發，透過高通晶片運算，用AI分析駕駛路上行為，一有危險訊號就回報車隊管理系統，從駕駛行為是否偏差（如是否超車加速或紅線違停）而非結果（是否肇事或開紅單）來做駕駛管理。

在智慧工廠端，華碩也和全球最大輪胎橡膠公司普利司通(Bridgestone)合作，用AI生產輪胎。華碩搶下「AI自動檢測安全監控」研發計畫，先朝日商工廠最在意的「工安」領域下手，杜絕生命事故。

第一階段華碩AI應用在輪胎橡膠成形機，過去，操作員標準作業流程（SOP）是當機器在轉動，手不能伸入，要等機器停好才能伸入鋪橡膠皮，但往往要靠工頭在旁監督，人若恍神就易造成危險。現在透過「電腦視覺」監控員工行動，並讓訊號連動電源開關，一旦AI發現員工SOP錯誤，機器立刻斷電，將夾手危險降至零。

由於對華碩第一個AI案子十分滿意，普利司通也邀華碩參與第二個推高機監控專案。不過相對機台操作，推高機在工廠的行為複雜度更高，黃泰一預估，AI實驗預計要發展數年時間才能更精準。

不論醫療或工安領域，AI的導入及發展都需要多年時間，成立30年的華碩靠品牌硬體累積豐厚獲利，未來想要透過AI賺錢嗎？

黃泰一說，儘管現階段很多AI公司都還在燒錢，也知道AI投資要很長時間，才有獲利曙光。但大家都相信，AI在未來5～10年將改變世界，所以華碩勢必需要帶頭投資，聚集台灣優秀人才，幫產業找出奇蹟。

責任編輯：陳映璇