疫情衝擊各國，而比爾·蓋茲認為美國錯失了掌控疫情的最佳時機，建議美國鎖國6至10週，雖然會對經濟帶來嚴重後果，但情況不容轉圜。

微軟創辦人比爾蓋茲週二（24日）在TED Connects中表示，美國已錯失掌控疫情的最佳時機，建議美國鎖國6至10週。

微軟創辦人比爾蓋茲週二表示：「美國已經錯過了在不鎖國的情況下掌控疫情的先機…我們的行動不夠迅速。」

比爾蓋茲稱：「新冠病毒在去年12月中國武漢首次被發現，但到了1月份，美國理應早注意到了。」

武漢肺炎（COVID－19）肆虐全球，目前有超過40.7萬人染疫，造成至少18,000人死亡，美國有46,500例確診，590例死亡，世界衛生組織（WHO）週二警告，美國可能成為新冠病毒大流行的全球疫情震央。

世界各國正為防疫採取鎖國措施，世界第二大國印度週二也宣布將鎖國21天。加州、紐約州和華盛頓等多州已下禁足令，要求非必要企業暫停運作，但這導致失業人數激增，美股跌至多年低點。

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美國總統川普週二堅持，美國不會鎖國，並希望美國企業在復活節（4/12）前重新恢復正常運作，引發多州官員反彈，紐約州長安德魯·庫莫（Andrew Cuomo）強力抨擊：「沒有美國人會說要以犧牲生命為代價，促進經濟發展。」

蓋茲週二坦承，居家隔離（self isolation）對美國經濟來說，將帶來災難性的後果，但這沒有中間地帶，因此他建議，美國需要鎖國6至10週。

蓋茲稱：「我們很難對美國人民說『嘿！繼續去外出用餐、去買新房，別理會角落裡那堆屍體，希望人民繼續花錢，因為有些政客認為美國GDP成長才是最重要的。』」

責任編輯：林芳如、蕭閔云

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