軟銀表示受到挹注新創的投資失利影響，預估2019財年整體虧損130億美元創歷史新高，而願景基金、WeWork、OneWeb的投資造成損失240億美元。

日本科技巨頭軟銀（SoftBank）日前發佈2019財年預測，過去一年在願景基金（Vision Fund）、WeWork、和衛星網路公司OneWeb的投資，將損失240億美元。軟銀表示，受到挹注在早期新創的投資失利影響，預估2019財年虧損130億美元創歷史新高，因此接下來將透過資產拋售計畫來套現，並期望能恢復市場對軟銀的信心。

在過去兩年，軟銀及其創辦人孫正義（Masayoshi Son）透過願景基金和個人投資數十億美元，在機器學習、機器人、及下一代電信技術等項目的發展，然而，這些投資並未如預期得順利，進而造成巨大損失。

曾經的獨角獸獵人孫正義，現在遭批在投資項目的選擇上沒有遠見。 glen photo via Shutterstock

市場批評軟銀及孫正義的在投資項目的選擇上顯得沒有遠見，包括房地產相關（例如房產交易電商OpenDoor、線上房仲服務Compass），以及直接面向消費者的電商平台Brandless、寵物產品電商Wag、和食品外送業務DoorDash，另外還有連鎖飯店OYO，目前不是已倒閉或營運困難，就是已中止投資合作，其中，曾闖關IPO失敗的共享辦公空間WeWork，在接連爆出營運不佳等負面新聞後，其估值從超過400億美元削減至80億美元左右，令人不勝唏噓。

WeWork與軟銀情斷，近日WeWork更指控軟銀違反投資內容，未照協議回購30億美元的股權，而決定提出告訴。 WeWork

尤其今年以來受到新冠病毒影響，旅遊及房地產行業都在生存中掙扎，然而軟銀願景基金投資的協作工具Slack，因為協助企業組織能在封城閉關中，協助員工維持遠距工作的生產力，成為投資中少見仍是賺錢的項目。此外，由於軟銀投資的阿里巴巴在電信和半導體領域仍有強勁的業務表現，因此成為軟銀的另一棵搖錢樹。

《Bloomberg》在報導中評論孫正義的投資，表示由於孫正義堅持新創公司必須快速成長、賺取超出期望的收入，因此新創公司多半拿將資金用在激勵行銷、投放廣告、吸引人才等營運支出，來爭取更大的市佔，而不是持續優化商業模式並建立財務紀律。然而，成為市場第一名並不代表可以開始獲利，包括Uber 、WeWork、Grab、Oyo等行業領導者都證明了這一點。

好的創業投資公司更重要的是適時給予新創公司的營運方向的建議，但似乎孫正義及願景基金更享受擁有這些高知名度、高市佔的投資項目。

資料來源：Tech Crunch、Soft Bank、Reuters、Bloomberg

責任編輯：蕭閔云