語音社群平台Clubhouse在矽谷創投界引爆話題，這款沒有官網、沒有上架線上商店的App，已經獲得數千萬美元投資，估值上看1億美元。

一款名為Clubhouse的社交媒體，在近期成為矽谷創投界的當紅炸子雞，引發外界大量討論。沒有上架Google Play及App Store，甚至官網都還沒設立的這款神秘App，已經獲得創投公司上千萬美元投資，最新估值上看1億美元。

Clubhouse是以聲音為主的社交平台，目前用戶僅約1,500人， 獲得邀請或登記排隊的用戶，才有緣一睹其面貌 ，許多用戶不是與創投界密切關聯，本身就是藝人名流。

Clubhouse創辦人戴維森（Paul Davison）是一位前Google工程師，曾創辦社交App Highlight，並在2016年被Pinterest收購。而Clubhouse經營公司Alpha Exploration則在今年2月才正式成立。

上週《富比士》報導，在私人創投公司Andreessen Horowitz領導的A輪募資中，Clubhouse獲得至少1,200萬美元投資，其合夥人Andrew Chen也將加入董事會，據傳估值已超過1億美元。

另外，曾投過Instagram、Twitter等眾多當代社群巨頭的創投Benchmark，也積極與Andreessen Horowitz競爭想參與Clubhouse的投資，究竟這款才剛剛起步的App，有什麼魔力吸引創投界大老爭相砸錢，獲得如此龐大的投資金額？

多位名人嘗試，Clubhouse引爆創投界熱潮

由於Clubhouse仍處於測試期間，對於開放新用戶管控嚴謹，一天只有數十位新用戶加入。

根據《CNBC》報導，參與測試的人員形容，使用Clubhouse的體驗像是在收聽Podcast同時瀏覽Twitter的推播，以及參加一場遠程的語音會議。用戶啟動App後，能夠加入各種房間參與語音聊天，或者單純在一旁收聽，房間主持人可以決定誰能發言。

這款服務在測試期間吸引不少名人嘗試，例如小牛隊老闆馬克．庫班（Mark Cuban）、演員凱文．哈特（Kevin Hart）、嘻哈歌手MC哈默（MC Hammer）都體驗過Clubhouse，也因此為這款App聚集更大的人氣。

創投Lux Capital合夥人祖貝利（Bilal Zuberi）點出，幾乎所有社群媒體都要求人們盯著螢幕，但使用Clubhouse讓他感到很隨性，可以不必說話，和小孩一起在泳池旁參與，這是他唯一感興趣的語音社群平台。

包括祖貝利在內，不少體驗過的用戶都給予這款App好評，私人創投Andreessen Horowitz共同創辦人霍洛維茲（Ben Horowitz）妻子菲莉西亞（Felicia Horowitz）也在推特上評論「Clubhouse真是太驚人了。」

不是爆紅就是死去，Clubhouse要成功還有問題要克服

創投Freestyle共同創辦人菲爾瑟（Josh Felser）預言，到7月時Clubhouse只會有兩種結果：爆紅或是死去。

在疫情令美國人減少外出、對社群媒體依賴攀升的此刻，或許是Clubhouse出場的最佳時機，不過這款一夕爆紅的社群平台，到底能否一舉獲得成功仍沒人說得準。

由於網路效應，社群平台不是成為像Facebook、Instagram這樣的巨頭，就是默默死去。 Gil C via shutterstock

社群平台是極度依賴網路效應的產業，使用人數越多，服務的價值就越高，是個強者越強的產業，不是成為像Facebook、Instagram這樣的巨頭，就是默默無聞地夭折，幾乎沒有中間選項。

Clubhouse若要正式推出，首當其衝的難題便是當脫離小眾的俱樂部，成為廣大民眾的社交平台時，該如何管理各式各樣的房間，無論是如何分類房間避免混亂，或者避免房間內出現不當內容。

另外，從測試的情況來看，Clubhouse目前像是以各個名人、表演者為中心的社群平台，屆時該如何更進一步吸引這些名人進駐，很可能是這款服務最終能否成功的關鍵。

資料來源：CNBC、Forbes

責任編輯：陳映璇