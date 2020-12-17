發行電子票券除了能促進環境保育，避免紙張的浪費外，Edenred也發現到企業福委會的痛點，以多品牌通路、數位化等優勢，加速推廣這個有雙位數成長的市場。

是否有過一種尷尬經驗：公司在節慶時發放了現金禮券給予員工，但能用的場景都不是自己想要的，最終不是沒有用掉、就是賤價賣出換現金。

專門佈局行動電子票券數位網路的Edenred宜睿智慧就發現到企業福委會的困擾，特別聚集了如家樂福、SOGO百貨以及統一超商等13家大型通路，推出「Benefit Xpress福利即享券」來解決這個痛點。

具雙位數成長，電子票券能如何解決福委會痛點

「針對企業福委會這塊的市場，相比去年已有將近2位數成長，」Edenred台灣業務部副總經理葉義政談起這個市場，信心滿滿。他說，Edenred內部曾做過的田野調查發現，台灣禮券的市場全年上看400億新台幣，雖然謙虛地認為推出這樣的服務不是去創造藍海市場，而是將現有的紙本禮券方式轉換成電子禮券，但他也表示，疫情的發生確實加速了企業內部採取「電子化」、「數位化」的模式。

Edenred觀察到企業福委在發放禮金的時候，除了手續繁雜、不易滿足所有員工的期待外，疫情下還需要以實體的方式發送更是有接觸感染的疑慮，因此推出Benefit Xpress福利即享券解決福委會的痛點。 由左而右依序為陳嘉輝、吳宗翰及葉義政。 Edenred 提供

至於Benefit Xpress福利即享券究竟有什麼優點？迪卡儂產品銷售合規及品質主管陳嘉輝現場就分享了他的經驗。

統計更方便、作業更省時

「紙本發放從來就沒有正確過，」陳嘉輝直接點出了作業上的缺失，他說在過去6年間所發放的紙本禮券，總是會有3-4筆資料是對不齊，不過Edenred將禮券電子化之後，透過公司內部的信件進行發放，後台的清點就相對省時許多。同時也因為電子化的設計，讓過去必須要分批採購、分批發送並清點簽收的紙本禮券，省下了不少作業時間，並且在疫情下也能達成「零接觸」。

陳嘉輝表示，過去5-6年間發放的紙本禮券，從來就沒有正確過、總是會有幾筆資料是對不起來。 MAF1981 via pixabay

根據Edenred的統計，企業透過數位發送電子禮券的結果，能省下至少600個工作時數、相當於75個工作天。

通路選擇多元，讓員工不再煩惱如何使用

不只省下時間，Benefit Xpress福利即享券結合了13個大型通路，陳嘉輝表示，這樣就不再需要煩惱到底該送哪間企業的禮券好，員工能自行選擇最常使用的通路。他也透露，這樣的改變在迪卡儂後續的滿意度調查中也發現，有多達9成的員工會願意繼續使用電子票券，讓陳嘉輝鬆了一口氣。

陳嘉輝提到，Benefit Xpress福利即享券提供了13家合作通路，員工能自行選擇喜愛的通路消費，不再受到限制，對這樣的服務滿意度更高達9成。 Zapp2Photo viaShutterstock

「其實福委會最難突破的點就是如何說服，」葉義政表示。由於企業內部的福委會都是由眾多福委所組成，要如何讓他們跨出舒適圈，其實也花了一番功夫。除了在合作通路上持續深耕外，葉義政也表示他們會先讓福委會進行試用，讓他們親身體驗電子票券的優點，最終再考慮是否要合作。

而如同一般紙本票券一樣，Benefit Xpress福利即享券也能贈與跟轉售。不過要特別注意，因為是透過簡訊或是訊息的方式發放，因此轉贈跟轉售，其實賣家都還是擁有原始的連結可以登入，無法像現有的紙本或是行動支付上的電子禮券，轉贈或轉售後原持有人將無法使用。不過在使用通路更多元的情況下，「我們發現員工轉售的情況其實減少許多，」陳嘉輝說。

佈局行動支付端，努力耕耘不缺席任何平台

其實Edenred不只提供Benefit Xpress福利即享券這樣的服務，進入台灣市場10年的時間、擁有超過2500個企業客戶，Edenred面對2B的市場還有提供如銀行業兌換電子禮券的服務，又或是2C端如LINE酷券、Pi錢包的拍享券等服務，種類多元。

過去10年，Edenred總計發出了近7000萬張的電子禮券，但單2019年就有1300萬張，對此Edenred台灣總經理吳宗翰觀察到，其實整個轉折點是在2015-2016年，台灣消費者在智慧型手機、LINE通訊軟體服務等普及的帶動下，促使了整個電子票券使用的爆發。「截至今年前11個月已達到了2019年的數字，」吳宗翰驕傲的說，換算起來今年票券發行量有望上看1500萬張。

Edenred同樣也有2C的業務，除了和LINE、Pi錢包合作，未來也會將服務延伸到其他的行動支付，擴大打擊範圍。 蔡仁譯攝影

而對於2C這塊的市場，葉義政也分享了Edenred的一些觀察跟佈局。他表示，目前市場上比較大型的行動支付業者包括LINE、接口以及Pi錢包，各家都在積極佈局點數生態圈，葉義政認為誰能創造點數出海口越豐富，誰就能夠吸引消費者，而Edenred目前作為電子票券服務的提供者，除了已經有跟LINE、Pi錢包合作外，「我們不會錯過跟任何一個業者能夠合作的機會，」葉義政說，雖然不願正面回應、但看來跟街口合作的可能性應該不小。

Edenred不單只是創造了使用者的便利性，官方也統計轉成電子的方式後，這10年來為環境的貢獻，不只是讓1.5萬棵樹木免於被砍伐的命運，也減少了427噸的碳排放量，「節省的紙張更能堆起16座101大樓呢，」葉義政說。

責任編輯：錢玉紘