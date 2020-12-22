全聯自有甜點品牌We Sweet，自2017年跟知名巧克力品牌聯名一砲而紅，並透過聯名引發話題，2020年更推出首支廣告，究竟全聯甜點品牌怎麼煉成？

全聯所販售的銅鑼燒、提拉米蘇卷、冰心卷、乳酪蛋糕等商品都屬於全聯自有品牌甜點We Sweet，自2015年品牌成立以來，業績連年攀高，2020年營收上看27億元，創下新高。

全聯共有5家甜點合作供應商，其中位在桃園蘆竹、擁有22年歷史的甜點工廠歐藝烘焙，是全聯唯二的卷類供應商，自2006年與全聯展開合作，跟著全聯擴店成長茁壯。全聯於21日率媒體團參訪甜點生產線，首度對外公開連鎖通路經營甜點的心路歷程。

位在桃園蘆竹的歐藝烘焙是全聯最大的甜點供應商，專攻蛋糕卷、生日蛋糕。 陳映璇攝影

歐藝烘焙是甜點OEM代工廠，與全聯合作長達14年，因應全聯擴店陸續添購量產用的隧道爐、日本充填機、日本束帶機進行設備升級，並在2017年引進台灣首台荷蘭Trefa全自動連續充氣打發機， 讓瑞士卷從過去一天量產8千條，如今產能翻倍達1.6萬條 ，其中提拉米蘇卷自2011年販售以來銷量達835萬條，堪稱是明星商品。

提拉米蘇卷最大產能達1.6萬卷 陳映璇攝影

全聯甜點幕後功臣歐藝，日產能達1.8萬盒

走進歐藝烘焙的生產線，空氣中散發甜甜的香氣，70名員工忙進忙出。生產線上的自動連續充氣打發機是秘密武器，將蛋糕原料自動均勻攪拌，1小時可打發1千公升，還有3台20米長的隧道爐，一小時可烘烤500盤、2,000分卷皮，烤完後用風扇吹涼10分鐘，透過輸送帶自動擠餡料後，還要再由人工一個個捲起，接著放入冰庫一整晚。

歐藝烘焙於2017年引進台灣首台荷蘭Trefa全自動連續充氣打發機 陳映璇攝影

隧道爐一小時可烘烤500盤、2,000卷。 陳映璇攝影

輸送帶上，機器會自動擠餡料。 陳映璇攝影

最後，蛋糕上的擠餡、灑粉、裝飾通通由人工完成，為追求蛋糕外觀的精緻度，可以發現整個生產線上，人力介入佔比相當高。歐藝平日產能約1.8萬盒，旺季2.4萬盒，平均一天出40板貨，8成供應全聯甜點，在特殊節日也會供應其他量販、超商業者。

蛋糕上的擠餡、灑粉、裝飾通通由人工完成。 陳映璇攝影

We Sweet三大爆紅關鍵：建自有品牌、大量聯名合作、高C/P值

We Sweet販售品項包括常溫、冷藏商品，2020年業績上看27億元，其中冷藏占18億元，常溫占9億元， 銷售前三名為捲類、蜂蜜蛋糕、雙拼卷 。

全聯甜點竄紅其實來自網路社群Dcard的討論，當時沒打廣告、也不注重包裝，更沒有We Sweet名稱，但甜點的好口味令網友留下深刻印象。

為樹立品牌形象，全聯在2016年創立We Sweet自有品牌，並在2017年底與美國巧克力商Hershey's聯名一夕爆紅，第一檔業績就破億元，並推出各式巧克力甜點，如今已成為架上的長青商品。

後續We Sweet進入品牌快時尚階段，大量與不同品牌聯名創造話題，如聯名法國頂級鮮奶油乳酪品牌kiri、黑人牙膏、瑞士TOBLERONE三角巧克力，2020年開始針對小家庭推出4寸生日蛋糕，聯手小農契作推草莓卡士達蛋糕、香芋布丁蛋糕，並附上餐盤、蠟燭，以及手提袋設計，方便消費者可以拿了就走。

全聯在2020年開始針對小家庭推出4寸生日蛋糕，圖為聯手小農契作推的草莓卡士達蛋糕。 陳映璇攝影

全聯行銷部協理劉鴻徵表示，原本預期食材型的蛋糕不會賣得好，但是大甲芋頭蛋糕卻讓人跌破眼鏡，自今年10月販售以來，累積銷量達9萬盒，成為We Sweet明星商品之一。不過最暢銷的還是聯名系列，是一般甜品銷量的2倍，主力客群是年輕人，在學區、文教區銷售力高。

相較咖啡廳的下午茶甜點，全聯甜點走C/P值路線，目標是讓年輕人、小資族每天都可以吃得到甜點。全聯商品部生鮮中心副課長簡素娥表示，從50元有找的切片蛋糕到159元的4寸蛋糕，做到生產完36小時內送到消費者手中，以維持工廠稼動率，保持產品鮮度。

不過甜點報廢率高，因此全聯強調賣甜點利潤微薄，加上甜點屬於嗜好品，主要是為創造品牌忠誠度，且與自有咖啡品牌OFF COFFEE達到互補效益，喝咖啡可以配甜點。

明（2021）年的開發方向著重趣味性，從價格導向價值，透過使用在地農產品，跟品牌聯名創造話題性，看好甜點品牌小金雞，明年將挑戰30億元的業績。

責任編輯：錢玉紘