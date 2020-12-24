30年歷史的大慶證券，把設計界、科技界優秀的人物都找來齊聚一堂，並認為轉型不是「打掉重練」，更像「修復古蹟」，未來會有哪些新對策？

在交易大廳比劃呼喊，交易員忙著接聽手邊響不停的電話。1980年到1990前半期，是「台灣錢淹腳目」的年代，在國際熱錢大量擁入下，台股從1986年的1,000點，在短短不到四年內衝破一萬點，加權指數在1990年2月12日，更站上12,682點歷史高點。

在那個台股漲翻天的年代，一張股票甚至能買到一棟房子，根據資深股迷回憶，當時電子下單還不普及，許多股友一早起床就會去「號子（證券公司營業廳）」報到，在電視牆前緊盯股價變化，一天的情緒也跟著漲跌波動。

早起的股迷坐在號子最好的位置，晚到的人只能靠邊站，如果人太多，要下單時，還要把交易單掛在吊桿上，穿越人群遞給交易員。

在電子下單不普及的年代，許多股迷一早起床就會去「號子（證券公司營業廳）」報到，在電視牆前緊盯股價變化。 shutterstock

走進位於台北民生東路的大慶證券總部，大門口金紅配色的Logo，號子內大片的電視牆，仍有零星資深股迷每天來看盤，轉個彎走進機房，懷舊的3.5磁片靜靜躺著，彷彿還能嗅到當年證券產業的繁榮盛景。

找設計師、創業家組明星隊，30年券商要變科技公司

30年歷史的大慶證券是一家中型規模的傳統上櫃券商，1988年由莊隆慶三兄弟共同經營，雖然名聲不響亮，甚至資深的財經記者也不見得熟悉，但靠著穩健樸實的經營風格，賺進數百億元，養活旗下300多名員工，更替不少客戶創造財富。

走進位於台北民生東路的大慶證券總部，大門口金紅配色的Logo，彷彿還能嗅到當年，證券產業的繁榮盛景。 攝影 / 侯俊偉

莊隆慶在2018年因為財務糾紛請辭董事長職務，透過前富邦投信資深副總經理顧素華牽線，找來私募基金「亞洲價值資本」董事長，人稱Hank的黃谷涵以近21億元的價格，收購大慶證券51.02%股權接手經營。

此時的大慶證券，就像是一棟歷史悠久的古蹟建築，需要修繕重建，黃谷涵希望將大慶又老又舊的形象撕掉，轉型成一家金融科技公司。於是，他開始組建自己的明星隊伍，要讓公司有全新的樣貌。

這個決心很大，黃谷涵找來曾經四度擔任金曲獎視覺統籌的JL Design創辦人羅申駿，擔任品牌長；前英國政經生活風格雜誌《Monocle》 亞洲區副社長林崇發，擔任內容總監；曾創立新創StorySense Computing的沈育德，擔任科技長。

攝影 / 侯俊偉

「你願不願意跟他一起工作十年？」每次面試新人後，沈育德都會問部門主管這個問題。大慶證券不只要跟所有產業競爭頂尖科技人才，更要嚴格把關人才能否融入企業文化。

沈育德今年（2020）七月開始正式加入大慶證券團隊，在此之前，他已經擔任了兩年大慶的獨立董事，從外部監督者，變成內部執行者，談起心情上的轉變，他說：「這感覺公司變得更像是自己的家人。」

之所以會加入大慶，是因為沈育德跟黃谷涵本來就是多年好友，彼此價值理念相同，一直都希望可以一起工作，今年剛好結束在中國的工作，在疫情等因素下，因緣際會加入了大慶證券。在這之前，長年在科技圈的沈育德，對於金融領域並不熟悉，過去的投資，都跟自己的專業領域相關，以買美股科技類股為主，「我跟Hank（指黃谷涵）都希望能替台灣做些什麼，無論是經濟角度、就業機會，甚至是一個產業的改變，這本來就是我創業家的性格。加入大慶只是給我們載體，作為實現這個想法的具體機會。」

轉型就像修復古蹟，不是把舊的東西全丟掉

作為金融業的門外漢，剛進入大慶工作時，沈育德也曾有過許多不適應，他看到機房內放著許多磁碟片，甚至還在使用Windows 2000系統，「碰到許多管理層年紀跟我父母差不多，大家都是30年如一日過每一天。」

如同修復一座日式老宅，沈育德認為轉型是盡可能保留本身的美、好的元素，並且強化結構，而不是暴力式的拆掉所有老舊的設備，蓋一座設備新穎的摩天大樓，「做創新時，必須去理解背後的脈略跟背景，不是看到磁片就把它扔掉，這個思維是不對的。」他不斷在思考金融與理財背後的本質是什麼？「我們必須站在前人的肩膀上，才能夠往前走。」

大慶證券科技長沈育德認為：「做創新時，必須去理解背後的脈略跟背景，不是看到磁片就把它扔掉，這個思維是不對的。」 攝影 / 侯俊偉

外界十分好奇，一家30年的老券商，把設計界、科技界優秀的人物都找來齊聚一堂，究竟想做什麼事情？

沈育德形容，大慶證券還在打掃老屋的階段，把灰塵掃乾淨，老老實實畫出老屋架構圖，把基本功做好。廣招人才、帶入科技與設計的力量，是大慶證券做的第一件事情。

舉例來說，大慶的Facebook頁面，開始貼出長篇的員工人物訪談，這些人都在大慶服務數十年的時間，對客戶十分了解，也是企業的靈魂，透過社群平台，讓外界認識這家老牌券商的溫度與專業；此外，固定出刊的投資雙月刊設計也大幅改版，營造新的品牌形象，不僅保留企業本身好的元素，也踏出了改變的第一步。

大慶證券固定出刊的投資雙月刊，設計也大幅改版，營造新的品牌形象。 大慶證券

解放金融知識，理財商品要讓阿嬤都能懂

目前證券線上交易比例以交超過70%，每年都還在持續成長中，沈育德認為接下來不只是把官網做好、App上線，商業模式也必須做出調整，「台灣整個金融業，接下來10年都會面臨很大改變。」

過去金融業的經營型態，大多是鼓勵客戶多下單、多交易，這是因為，經濟手續費是券商主要的收入來源，賺到錢的投資人比竟是少數，追根究柢，是對於金融知識的普遍不足，「我們不是追求短線交易的金融機構，我們追求長期主義價值。」

沈育德認為，透過科技的力量，有機會將過去集中在少數人身上的金融知識，以更友善的方式傳播出去，因此大慶證券挑選了兩家分公司進行空間改裝，「電子化交易比例提高，客戶對實體空間需求轉變，這個空間會兼具金融教育的功能，希望重新定義與金融的關係。」

沈育德認為，透過科技的力量，有機會將過去集中在少數人身上的金融知識，以更友善的方式傳播出去，因此大慶證券挑選了兩家分公司進行空間改裝。 攝影 / 侯俊偉

隨著產業經營型態的改變，券商必須發展出自己的金融商品，才能強化競爭力。對沈育德來說，他所認知的金融科技，是藉由科技的力量，讓人人都能享受高規格的資產管理服務。

近期，大慶也推出了一款理財產品「債券+」，這是一款保本結構型商品，產品連結台灣股市大盤指數，只要在每月比價日，收盤指數落於2000點到24000點之間，就可獲得3.0%～3.5% 預期年化收益率。

「讓大家面對金融，不再感到恐懼或是不安全。」沈育德形容，過去買電腦需要先了解 CPU 是多少、RAM 是多少、硬碟是多少等問題，但自從蘋果（Apple）出現後，不再需要自行採購組裝，打開包裝盒，就能得到一台使用者體驗非常好的筆電，「買金融商品也應該如此，應該要簡單到連我阿嬤都聽得懂。」

經過一年的努力，大慶的明星隊伍已經逐漸成形，沈育德說，他每天都在學習金融產業的知識，思考如何讓搞不懂金融的人，也能享受到好的金融服務，「直到現在，還沒有找到滿意的答案。」可以肯定的是，30年的老牌券商，已經看到時代的變革，拍拍肩上的灰塵，起身應戰。

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