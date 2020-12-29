17LIVE也宣布將在2021年啟動「內容轉型」，未來將進一步深耕音樂表演主題，讓內容和LIVER更加多元、分眾。

2020疫情肆虐全球，零接觸商機成今年最熱話題，不僅促使產業加速導入零接觸科技及數位轉型的腳步，更重新定義了人與人之間的社交距離，逐漸將娛樂及商務行為轉移至線上，且成為不可逆的新生活型態。看準大眾需求，亞洲最大的直播串流影音社群平台17LIVE提前部署，宣布在2021年開始啟動內容轉型，將以音樂內容為核心，大量培育並招募具才華的LIVER (直播主)，讓內容和內容創作者更加多元、分眾。

17LIVE在2020年繳出亮眼成績，成立短短五年時間，目前全球註冊用戶人數已逼近6千萬人，簽約LIVER則高達3.5萬人。

在持續穩坐冠軍寶座的同時，17LIVE也宣布將在2021年啟動「內容轉型」，未來將進一步深耕音樂表演主題，一舉跳脫過往直播都是「漂亮女生、大戶打賞」的刻板印象，讓內容和LIVER更加多元、分眾。

在17LIVE的年末聚會上，甫從台灣暨東南亞區總經理升任台灣暨東南亞區CEO的練建麟，首度現身在媒體前，會上也揭露今年17LIVE在台灣的營運成果，以及對未來的營運策略。

目前台灣17LIVE簽約的LIVER近1萬人，不僅人數成長35％，2020上半年每月平均產出的娛樂內容更超過73萬小時，與去年同期相比，約有3倍成長；營收更是逆勢上升，於2020年第一季至第三季，相較於2019年同期呈現雙位數成長。根據Frost & Sullivan 調查，17LIVE 在台灣市場，依然以超過65%的市佔率，穩居第一。

17LIVE台灣暨東南亞區執行長練建麟 數位時代

強化原生直播內容，帶動成長動能

練建麟分析17LIVE創造亮眼成績的原因，除了受惠於整體大環境疫情發酵的影響，台灣也做了許多策略調整，包括新經營團隊上任、提升系統效率，同時也開發更多自有內容。

練建麟指出，去年17LIVE先和電視台合作，與台視合推節目《台視17Q》，今年更進一步從平台本身出發，像是推出直播改造節目《女神Camera》，或是全新型態的音樂節目《創星17LIVE-快閃音樂祭》等，透過大規模的甄選活動，吸引獨具才華的歌唱與演奏型LIVER加入，持續擴大節目內容豐富多元性。

在活動面，17LIVE也舉辦更多線下活動和音樂會，打造巡迴表演的「創星17LIVE-快閃音樂祭」，為LIVER爭取更多曝光。透過虛實整合的方式，不僅讓直播「走出螢幕，走入人群」，也吸引更多忠誠粉絲到場支持，打破互動界線。此外，17LIVE也首度與「2020台北時裝周」年度時尚盛典及新北耶誕城合作，藉由聯名活動讓LIVER站上更大的舞台。

面向世界舞台的17LIVE，也推出更多全球性的內容吸引用戶。像是美國知名饒舌歌手同時也是17LIVER的Flawless，不僅常透過直播向歌迷分享他在工作室的日常生活花絮，每月更會固定舉辦一次線上LIVE演唱會，練建麟表示，像這樣的內容拿到各地都能適用。

未來17LIVE會更加強化自有內容的發展，練建麟直言：「花錢買流量的時代過去了！現在要用內容吸引直播主跟用戶的注意力，同時直播主也會經營他的影響力和社群，自帶更多粉絲進來。」

打造多元創作LIVER培育管道，台灣職人透過無國界平台驚豔全世界

在穩紮根基的同時，17LIVE也宣布未來的營運策略，自2021年開始，17LIVE將持續啟動內容轉型，深耕用戶最關注的音樂表演內容，以招募與培育多元化內容的LIVER為目標，一舉跳脫直播「漂亮女生、大戶打賞」的刻板印象，「音樂受眾大，接受度也高，現在17LIVE的音樂內容可占到65％。」

未來LIVER將更分眾化，除舞蹈、歌唱，更有東西方樂器的彈奏、繪畫、美食、旅遊、運動、電競、手工藝等職人級LIVER，藉此吸引廣大用戶打賞、觀看，再進一步加入直播行列，透過17LIVE圓夢。

「協助LIVER創造質與量的提升，是我們持續努力的重點；如何落實以分眾用戶喜好為導向，並以更創新的平台內容吸引大眾，發揮快速、新奇、即時、互動、娛樂化等特性，更是提升競爭力的重要關鍵之一。」練建麟說。

也因此，未來17LIVE將深度結合音樂、藝術、表演等相關培育管道，透過「導師給指導、觀眾給意見、平台給資源」的模式，讓直播互動不僅止於單向，而是透過平台展現雙向互動，讓用戶一起參與培育過程，整合線上線下的分眾培育資源，大幅發揮17LIVE娛樂與互動的平台綜效。

17 LIVER小提琴手Kiki，畢業於英國柏明翰音樂學院，透過17 LIVE觸動台灣更多觀眾 ! 17LIVE

區域市場強打在地化內容，2021大力布局東南亞

除了台灣外，針對東南亞市場，練建麟表示，先前17LIVE透過代理商方式，已進軍馬來西亞和新加坡，目前兩地還在萌芽階段，今年底結束代理合作後，明年將會把營運權收回由17LIVE自己經營，未來會開始大力布局東南亞市場，「簡單的說，東南亞的發展策略，就是根據當地市場和LIVER需求，推出在地化的活動和內容。」

17LIVE預計先派一些台灣團隊過去，負責LIVER經紀與管理。練建麟觀察，東南亞觀眾同樣喜歡音樂歌唱等內容，過去兩地LIVER多以參與台灣活動為主，未來加強在地化後，能將版圖慢慢擴展到泰國、印尼等地。

「受眾不能只有在一小部分，所以要往多元內容發展，才能擴大用戶層。」練建麟說。

用互動機制支持LIVER持續發展，翻轉「斗內」刻板印象

練建麟認為，邁入直播3. 0時代，即時互動更重要，未來17LIVE會打造更多虛擬禮物、濾鏡及小遊戲，增加直播互動性，強化用戶的社群交流體驗。像是舉辦線上音樂會時，用戶丟出虛擬打火機，LIVER背後就會出現效果，或是可以打賞專屬禮物給LIVER，透過平台豐富的活動機制，提升互動效果。

而用戶「斗內」的支持方式，不見得是負面形象，而是鼓勵更多優質LIVER能生存下去的動力。17LIVE全球首席CEO小野裕史就認為，既有的平台贈禮機制是一種人與人之間的交流方式，透過這樣的機制得以讓LIVER持續發展自己的興趣和強化才能，類似西方的小費文化，或是給街頭表演者小費的概念，背後代表感謝與祝福。

經調查發現，透過17LIVE的平台贈禮機制，日本和台灣有高達70％以上的簽約內容創作者， 每月都擁有比當地基本工資更多的報酬，成為發展興趣和才能的強大助力，「打賞、斗內」不再負面，而是成為熱愛表演、實踐夢想的新世代創作者，不可或缺的收入來源。

迎戰2021年展望未來，17LIVE預計多元化的內容創作者將成長2倍，進一步帶動營收成長翻倍。