特斯拉今天首次交付第一批在上海工廠生產的Model 3車款，在中國政府減稅加購車補貼的政策助攻下，對特斯拉在中國的銷售無疑是如虎添翼。

根據《Bloomberg》報導，特斯拉今天首次交付第一批在上海工廠生產的Model 3車款，由於中國是全球最大的電動車市場，因此特斯拉開始在中國境內生產且銷售車輛，成為特斯拉擴張業務的重要里程碑。

由於在中國生產的特斯拉Model 3與其他進口車相比，可享有更優惠的價格優勢，因為在中國境內生產的車輛可免徵10％的進口關稅，此外，車主還可另外獲得每輛車高達3,600美元的政府補助，對於特斯拉在中國的銷售無疑是如虎添翼。

特斯拉今年初在上海開始建造第一個位於海外的工廠--「特斯拉上海超級工廠（Tesla Shanghai Gigafactory）」，不到一年的時間就能投入營運並且開始交車，效率極高。

為了擴大「特斯拉上海超級工廠」的產能，日前《Bloomberg》也報導特斯拉已從多家中國銀行獲得超過14億美元的貸款，預期將有效推動特斯拉在中國的銷售業績。除了「特斯拉上海超級工廠」，特斯拉在上個月也宣布將在德國柏林建造歐洲超級工廠。

由於中國政府提供的減稅和補助措施讓特斯拉Model 3在2019年的銷售有顯著成長，因此在中國境內的生產量將是特斯拉提升全球銷量的重要指標。

不過，儘管特斯拉曾表示，希望在年底時每週能生產約1,000輛汽車，並希望逐漸提高到每週3,000輛汽車，但目前看來「特斯拉上海超級工廠」初期的產能仍十分有限。

專注於中國企業發展的紐約JL Warren Capital創辦人Junheng Li指出，中國製造的Model 3尚未在中國進行生產，目前特斯拉多從上海附近的工廠進口零件並進行組裝，預計於2020年下半年才將實現在地生產，而Li也表示「特斯拉供應商的在地化進程仍十分緩慢」。

此外，知情人士向《Bloomberg》透露，隨著特斯拉將開始使用更多在地製造的零件進而降低成本，因此特斯拉在上海生產的車量價格明年將可能降價20%以上。

責任編輯：蕭閔云

資料來源：Bloomberg、Tech Crunch