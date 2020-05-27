友訊股東會鬧雙胞後，媒體翻出2019一整年該公司有8位高階主管去職，現任董事長胡雪專業背景為中文系，過去為家管，無業界資歷，讓這場股權爭議更添話題性。

友訊股東常會到底是6月15日還是6月29日？小股東注意，證交所今（27）日發函指出：不承認後者。

友訊經營權之爭快變鬧劇，公司派跟市場派互槓各推出一個股東常會日期，引發小股東混淆，加上友訊董事長胡雪炮打證交所、痛批雙重標準，讓獨董召開股東臨時會解任她，卻不讓她延後股東會日期以瓦解市場派勢力。

證交所今（27）日發布4點聲明，指6月15日股東常會符合法規，但延期6月29日違法，且無法說明如何保障股東參與股東常會權益，若限期不改善，將按次罰違約金，並變更股票交易方法。

友訊25日晚間舉行重訊說明將延後股東常會日期，被證交所否決。 王郁倫攝影

證期局：6月15日股東常會是正版

股權爭議鬧出股東會雙胞，引發市場秩序混亂，證期局受理答覆友訊股東，從股市觀測站公告專區可查證，目前正式的股東常會仍為6月15日為準，公司自行上傳的重大訊息並不是參考依據。

而隨6月1日股東臨時會將屆，以胡雪為主導的公司派後續是否有新對策？成為市場派與公司派攻防關鍵。媒體也統計出友訊2019年一整年有超過8位高階主管以不同原因相繼離職，可見公司內部不安寧；另外，胡雪本身學經歷為輔大中文系，先前受訪也坦承在接友訊經營前，當了30年家庭主婦，經營權之爭也讓公司派主導者的背景受到矚目。

證交所搬公司法打臉，強調延期股東會違法

友訊董事長胡雪昨（26）日在重大訊息專區兩度痛批證交所，以雙重標準對待獨董及公司派。她搬出經濟部公文函證，認為「延期」股東常會很合法，由於停止過戶日沿用先前規定，所以不影響股東權益。結果證交所發出「四問卷」要求公司派答題，顯然公司派說法未獲證交所採納。

友訊前執行長李中旺被解任，一年內有8位以上高階主管異動。 王郁倫攝影

證交所今（27）日發布四點聲明，第一點及第二點都援引法條證交所「營業細則」第46條及「對有價證券上市公司及境外指數股票型基金上市之境外基金機構資訊申報作業辦法」第3條第2項第8款規定指出，先前宣布6月15日召開股東常會，及獨董召開6月1日股東臨時會，都符合規範，都在停止過戶日前至少12個交易日前申報，但友訊此次股東常會新時間，是在已經停止過戶後才講。

證交所也直言，若改到6月29日開股東常會，又不改動停止過戶日期（4月17日至6月15日），將使股東會前（6月15～29日股東名簿可以變更，與公司法第165條第三項）與「股東常會開會前60日不得為股東名簿記載之變更」，及經濟部80年3月4日經商字第203119號函「股東名簿停止過戶日期之計算，應包括開會本日在內」要求違背。

最後證交所強調，由於6月29日變更案，不符合公司法及證交所規定，又說不清楚如何確保股東參與股東常會權利，除已經罰30萬元，未來無限期改善會一罰再罰，並按照交易所的營業細則第49條規定，可將友訊股票變更交易方法。

責任編輯：張庭銉