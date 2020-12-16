日本以2050溫室氣體零排放為目標，其政府擬投入2兆日圓基金發展能源產業，離岸風電大廠各個摩拳擦掌，除此之外，各大商社也特別在乎二氧化碳回收技術。

日本政府近期在臨時內閣議會中，宣布擬再投入2兆日圓作為能源改革發展，期望2050年能實現溫室效應氣體排放量「實質為零」的目標。

事實上，日本國內有超過8成的碳排放量是能源產業，因生產電氣或燃燒燃料等產生，這個基金擬針對碳排放量較多的電力、鋼鐵及化學產業生產技術改善，也將協助汽車等運輸業做更多革新技術嘗試。

火力發電廠 MC-Bauchemie官網

主要發展重點：離岸風電、氫氣、蓄電池及二氧化碳再利用

為配合政策發展，日本經濟產業省訂定了至2040年發展方針，將再生能源中較具生產力的離岸風電發電容量提升至3000萬～4500萬KW的規模，相當於30～45座核電廠。

為達成此目標，經濟產業省及國土交通省更召集機械及電力公司參加協議，並表示將全力支援國內離岸風電供應鏈產業茁壯，期望達到6成國內採購的目標。

然而，日本目前尚沒有能獨立發展離岸風電的廠商，以近海的著床式風機來說，關鍵技術製造技術仍掌握在國外廠商手上，而遠洋的浮體式風機目前仍有成本過高的問題急需解決。

浮體式離岸風力發電 截圖自Facebook

此外，由國費出資600億元，於福島外海展開象徵「復興福島意義」的浮筒式離岸風電實證研究，才剛因為效果不佳而使得原本投資的聯合企業決定撤退，不僅對福島縣的產業鏈造成不小的打擊，也凸顯了技術的困難度。

配合減碳潮流，龍頭企業積極投資氫氣及二氧化碳回收技術

配合政府及世界減碳的潮流，日本各大商社如三井物產、丸紅及三菱商事選擇積極布局氫氣及二氧化碳回收等技術。

三井物產看準商用車市場的應用，擴大燃料電池車發展，已與美國加州的氫氣充電站新創企業合作，現正開發新的氫氣供給事業模式。

而豐田通商則是與小型燃料電池世界市佔率第一的德國SFC Energy簽訂獨佔銷售契約，以活用燃料電池取代柴油發電機。

德國SFC Energy SFC Energy官網

另一方面，丸紅亦著重火力發電排放的二氧化碳廢氣回收技術上，對擁有二氧化碳回收技術的英國企業出資以推進事業，三菱商事則是與美國新創企業合作推進二氧化碳固定化的技術。

各個商社之所以將重點擺在二氧化碳的回收或減少排放的技術，恐怕與需維護既存的火力發電煤炭銷售權益有關。另外LNG天然瓦斯事業也是各商社的主要業務，亦無法避免減少二氧化碳排放的議題，故如何在配合政策運作及事業發展上取得平衡點是各大商社現正面臨的難題。

著手眼前可見的商機，結盟團隊力拼近海離岸風電

對業者來說，目前垂手可見的商機成了兵家必爭之地。較近期的案件例如秋田外海的著床式離岸風機，正要進入競標階段，龍頭大廠沃旭能源與日本大廠日本風力開發及Eurus能源表示將共同參標。

而其他競標者還有東京電力與中部電力共同出資的JERA、再生能源大廠RENOVA等，日媒評估還有數十家企業進行搶標，勢必造成激烈的競爭。

全案公開招標至2021年5月止，預計於10月選出事業營運者，並於數年內進行商轉，最長營運時間可達30年。

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離岸風電等再生能源的發展需要政府大力支持，而產業鏈的發展及人才的選訓培育則是企業端需面臨的問題。從火力發電、核能發電到離岸風電能源產業不斷的轉型變化，除了上游供給端的大型基礎建設外，由於日本已開放電業自由化，故對中下游的企業來說，透過電網串聯或開發相關應用科技都有相當的發展空間，端看經營者是否能從中找到獲利商機。

責任編輯：文潔琳

資料來源：IZA、JIJI、Reuters、SankeiBiz