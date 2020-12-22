FTC對臉書提出反壟斷訴訟，指控臉書收購IG、WhatsApp的正當性。若這兩大社群主力遭到強制分拆，對臉書與旗下事業體將會帶來哪些影響？

美國聯邦貿易委員會（Federal Trade Commission，FTC）先前針對臉書提出反壟斷訴訟，指控這間科技巨頭利用在社群媒體的強大力量，來阻止「扼殺競爭威脅」，包含在2012年以7.15億美元的價格收購照片分享軟體Instagram，以及兩年後用220億美元收購通訊服務WhatsApp。

未來，臉書有可能被迫分拆Instagram和WhatsApp等事業體，創辦人祖克柏（Mark Zuckerberg）一手建立的帝國也將面臨瓦解，由於Instagram為最大的收入成長來源，若真的分家，勢必會大幅影響到臉書的市值。該公司在2020年股價飆升了35%，而FTC的消息一出，股價也聞聲下跌。

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據《彭博》報導，維德布什證券（Wedbush Securities）分析師艾夫斯（Dan Ives）認為，臉書收購Instagram是過去15年三大最佳企業收購之一，如今可能面臨分拆，許多投資人感到擔憂。

祖克柏則是在給員工的信件中寫道，收購Instagram和WhatsApp後，公司積極改善其服務，幫助接觸到更多使用者，「 我們非常努力且公平地競爭，並為此感到驕傲。 」

若是真的被FTC強制分拆，對臉書與旗下事業體將會帶來哪些影響？

電商市場

臉書介面中的廣告版位早已飽和，今年推出新的方法是，在Instagram動態牆介面中直接插入購物按鈕，也可以透過圖片或影片的PO文導流到購物頁面，並召集企業透過WhatsApp與顧客互動，甚至未來還想在WhatsApp聊天室中加入導流至Instagram購物的功能。這些舉動都可以看出臉書想進軍電商市場的野心，但若是被分拆後，恐怕就只能斷了念頭。

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營收

臉書的用戶數量近幾年來趨於穩定，該公司也坦承，動態牆上的主要廣告空間已經趨於飽和。

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《彭博》曾報導指出，Instagram在2019年創造了200億美元的收入，並佔臉書廣告營收的29%。研究公司EMarketer則估計，Instagram在2020年的營收會達到281億美元，佔臉書總廣告收入的37%，這也意味著，Instagram是臉書營收成長的一大動能。

國際市場

Instagram以及WhatsApp都是臉書國際策略中的重要關鍵，在巴西或印度這些快速成長的市場中，替臉書打下良好基礎。在某些國家中，Instagram或WhatsApp的使用者甚至超過臉書本身，例如在印度就有超過1,000萬的WhatsApp用戶，比臉書還多。

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Z世代的注意力

「年輕人不用臉書」這句話所言不假，根據皮尤研究中心（Pew Research Center）統計，2018年時，13歲到17歲青少年中有在用臉書的比例只有51%，而幾年前這個數字是71%。與此同時，同年齡層的美國青少年中，有72%使用Instagram。

很明顯地，對Z世代來說，社群媒體的選擇比過去多出許多。Instagram一直是該公司用來與Snapchat和TikTok抗衡的武器，若是沒有了Instagram，臉書勢必得打造新的自家產品來吸引年輕族群，不過臉書近年來一直未能達成這個目標，

品牌聲望

臉書接連被爆出洩漏個資、傳遞錯誤訊息與干預選舉的醜聞後，名聲大不如前，不少用戶也轉向用Instagram和WhatsApp來與家人朋友聯繫——即便它們都屬於同家公司。

很明顯地，臉書也知道自己的名聲不如旗下這兩個產品，因此也在這些Instagram和WhatsApp的服務中附上自己的品牌商標，試圖挽回在消費者心中的形象，例如Instagram的品名稱就已改成「Instagram from Facebook」，若是被強迫分拆，可能更難挽回臉書的名譽。

那麼，若是被迫離開Facebook旗下，對Instagram和WhatsApp本身會有什麼影響呢？

在過去六年中，WhatsApp的用戶成長快速，用戶信任度也提高，《彭博》認為，這都要歸功於Facebook強大的廣告業務能力。WhatsApp一步步建立起自家的其他業務，但若沒有臉書強大的資金贊助，可能在獲利上會承受相當大的壓力。

同時，Instagram在很多方面也都依賴著Facebook。在廣告業務方面，若是被分拆出去，Instagram就必須自行打造新的廣告平台，也無法再取得Facebook用戶的相關資料，對於精準投放廣告來說相當不利。

Instagram也利用母公司的自動內容監控工具來打擊仇恨、恐怖份子以及其他不適當的言論，若是被強迫獨立，Instagram可能就需要砸大錢自行開發這些工具。

責任編輯：文潔琳

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