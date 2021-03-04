2020年，台灣汽車電子產值衝上2,507億元，創下歷史新高，對照2020年全球車市受疫情衝擊、銷量年衰退15％來說，汽車電子需求為何屹立不搖？

在2021年1月的CES（美國消費電子展）中，賓士（Mercedes-Benz）展出一款超過56吋的汽車資訊顯示器MBUX Hyperscreen。這款賓士史上最大車用螢幕，收攏地圖情報分享、待辦事項等20多項功能，運用人工智慧服務車主，預計2021年底導入量產。

類似的中控暨儀表板顯示器，在電動車座艙內扮演的角色愈發重要，這個堪稱「電動車大腦」的元件，過去幾年也不斷被強化。2017年，台灣政府規定新車上市必須具備胎壓偵測輔助系統（TPMS；Tire Pressure Monitoring System），可透過儀表訊息掌握胎壓數值，而新車導入ADAS（先進駕駛輔助系統）比率也逐年攀高。

當駕駛艙內的儀表板從指針走向數位化，並整合進更多訊息，不但加強了行車安全，也提升了舒適度。顯示器功能的擴增，同步帶動汽車電子產值逐年成長，突破車市多年成長停滯困境。

賓士這款56吋的汽車資訊顯示器MBUX Hyperscreen，堪稱地表最大車用螢幕，一體式螢幕可讓駕駛輕鬆獲得車輛相關資訊、導航指引與多媒體享受。 Mercedes-Benz

2019年，台灣汽車電子產值一舉超越傳統汽車零件（如車燈、保險桿）及整車產值，兩者首度出現黃金交叉。2020年，台灣汽車電子產值更衝上2,507億元，創下歷史新高，對照2020年全球車市受新冠肺炎（COVID-19；俗稱武漢肺炎）衝擊，銷量年衰退15％來說，汽車電子需求屹立不搖。

車輛測試研究中心協理高銘汶表示，「汽車電子零件比重在2010年平均只占30％，估計至2030年，資訊電子零件占比將上看50％。」且這個現象將在燃油車及電動車同時發生。

汽車電子產值超車零組件，2019年出現黃金交叉 數位時代

台零件廠多攻售後市場副牌，透過汽車電子與原廠搭肩

比起燃油車，電動車增加了大量的駕駛資訊系統、馬達相關電控系統零組件，如各種ECU（電子控制器）和感測器，目的是讓電動車耳聰目明，心臟運作更有效率。根據Grand View Research預估，2020年全球汽車電子產值2,692億美元（約合新台幣7.53兆元），因此成為資訊產業積極搶進的藍海。

然而，在汽車產業中，相較於資訊電子業，台灣汽車零組件更早就搶進汽車售後維修市場（Aftermarket，AM），也就是原廠車脫離保固期後，車主維修保養時常購買的副廠零件市場。

在汽車AM各領域中，台灣業者在「汽車碰撞後需更換的零件」表現最突出，如前後保險桿、輪圈、鈑金、後視鏡及車燈。台灣2020年傳統汽車零組件年產值2,000億元，其中高達7～8成都是賣到AM市場。

高銘汶指出，「台灣在車燈領域很強，光是美國市場，80％的AM車燈都是台灣供貨。」帝寶是當前全球最大AM車燈供應商，巧新則在全球鍛造鋁合金輪圈排名第二。

比起燃油車，電動車增加了大量的駕駛資訊系統、馬達相關電控系統零組件，如各種ECU（電子控制器）和感測器，目的是讓電動車的運作更有效率。圖為傳統汽車的ECU 愛范兒

不過，台廠的好成績只展現在單點突破上。 Grand View Research指出，2020年全球車用售後維修市場約3,935億美元（約合新台幣11.02兆元）產值中，台灣業者市占率不到2％。

電動車的興起，或許可望帶給台灣汽車零件廠商新機會，切入向來封閉的汽車原廠供應鏈。資策會產業情報研究所（MIC）資深產業分析師何心宇表示，車廠不輕易更換供應商，過去台灣不易打入，但是當新車款、新功能既有供應鏈做不來，車廠就可能開放新臉孔。

「以前燃油車車燈是兩條電力線加上開關，啟動車燈就亮，現在車燈廠必須理解電動化規格CAN Bus（車用控制器區域網路介面）技術，未來汽車是區域網路概念，指令先下達區域網路電腦，才傳到車燈。」高銘汶說，傳統汽車零件商也必須與時俱進。

跟不上新規格，一些汽車零組件在電動車時代註定被淘汰。業者透露，燃油車高達3萬多個零件，但電動車只要1萬多個零件，在消失的零件裡，就有5,000多個來自引擎。

燃油車的零件高達3萬多個，但電動車只需要1萬多個零件，其中消失的零件裡，就有5,000多個來自引擎。 shutterstock

汽車顯示器全球市占逾25％，每賣4台車1台用到台廠面板

2020年全球電動車銷量創下新高，市場快速成長，「車」（Car）也成為資訊業積極布局的4C商機。

「過去你是在公司有電腦用，之後家裡也希望有一台，現在也會開始要求車子裡有電腦，才有完整人生。」高銘汶形容，這是人類使用習慣的演進，未來當汽車自駕車上路，人們釋放雙手後，車內體驗也將與今日不同。

「將來車內會有更多顯示裝置，車子會變工作或娛樂場所，顯示器則是很重要的人機介面，在娛樂或學習上不可或缺。」台北市電腦公會理事長、友達董事長彭双浪指出，連同友達、群創、瀚宇彩晶等業者，台灣在全球車用顯示器市占率上看25％，可以說，全球新車銷售中，每4輛就有一輛用到台廠面板。

當車用顯示器成為人車溝通的關鍵介面，放入的資訊愈來愈多，包括導航系統、音頻顯示、空調控制螢幕、後視顯示螢幕、還有傳統的油表和時速表等，顯示器只會不斷擴大。如今，顯示器主力尺寸從5～6吋逐漸走向12～13吋，每年面積平均擴大10％，更有不少車款用到20吋螢幕。

就目前台灣汽車電子產值來說，工業局長呂正華指出，「高達54％與駕駛資訊系統相關，包括影音娛樂螢幕或衛星導航（GPS），以及最主要的成長動力ADAS；其次是電動與傳動系統占24％；車身系統約10％；安全系統產值約7％。」

經濟部工業局長呂正華指出，台灣晶圓代工的實力，在車用半導體代工扮演關鍵角色，也印證張忠謀所說的，台灣已成地緣政治下的兵家必爭之地。 蔡仁譯攝影

放眼未來，台灣資訊業要在電動車產業掌握話語權，還必須深入理解電動車產業特性，朝以下4個方向努力：

首先，電動車將朝輕量化發展，零件朝模組、系統化整合。何心宇舉例，國際大廠正計畫將ADAS中相關感測元件如光達（LiDAR）、雷達（Radar）及視覺晶片整合為一顆功能強大的單晶片，台廠現在於自動駕駛等級Level 3以下的各獨立感測元件布局完整，也必須思索未來跟上完全自動駕駛（Level 4～Level 5）時所需的多功能整合趨勢。

其次，汽車產業的開發期較長，原廠、整車（組裝業者）等Tier 1廠商各自都有決定供應商的權限，業者宜釐清各角色，才能做對生意。

康舒是台灣前3大電源供應器廠，2021年打入1家美國電動車新創、1家日系車廠動力系統，總經理許介立坦言，他們3年前就跟車廠共同研發，即使如今只算小量出貨，但是汽車產品壽命長達10年，不易更換，還可能一個零件多款車共用，是高經濟效益的投資。

康舒總經理許介立（圖右）認為，電動車新創的員工很多是從科技業來的，對台灣電子業非常了解，我對台灣研發能力有信心，就看如何讓客戶滿意度達到最高。 王郁倫攝影

第三，電動車是用EEA（電子電氣架構）設計平台，而平台設計完時，正是零件商卡位的好時機。今明兩年是新車款推出高峰，零件廠布局是否成功，很快見分曉。

第四，汽車電子安全要求高，車廠會嚴格檢驗品質，出現瑕疵、車輛召回時，供應鏈也得承擔損失，因此供應商必須有良好品管力，並充分理解自身風險承受力。

面對電動車大勢，台廠紛紛成立聯盟打群架，呂正華總結：最重要還是技術是否關鍵，「馬步蹲得夠深，基礎功夫做好，當你是關鍵，就會被國際客戶看見。」

車用顯示器4商機！友達：扮演整合者，賣更多服務

投入汽車顯示器超過10年，在該領域居台灣龍頭地位的友達，2020年來自汽車市場的營收270億元，約占總營收10％。從傳統儀表板嵌入3.5吋液晶螢幕做起，至今幾乎路上的汽車品牌都是客戶，友達不但已是車用中控台（Center Informative Display，CID）全球出貨霸主，更是全球第三大泛用汽車顯示器供應商（市占率近13％）。

友達車用顯示器事業單位資深處長徐文浩觀察，車廠現在想的不是賣更多車，而是構思如何「賣更多服務」。他點出了車用顯示器的4大趨勢：



1. 現在一台車平均1～2片顯示器，未來上看5～6片。保時捷也已設計副駕駛座前有顯示器，「用意就是藉由女王座推更多服務。」

2. 電動車普及後，動力系統由引擎轉為馬達，將釋出車艙空間；未來導入自駕系統，將再釋放人的雙手，資訊娛樂需求就會浮現。

3. 過去中控台有旋扭、無觸控，往後顯示器上也會裝載旋扭（Knob on Display），透過顯示器感應旋扭轉的位置，來操作功能。

4. 儀表板和中控台功能變多，「比方整合更多感測器，加入疲勞偵測功能。」徐文浩舉例，未來除了冷氣孔和方向盤，很多功能都可能會收攏在中控台上，這也是友達努力的方向，「我們賣的不只是面板」，當功能都收攏進來，友達將提供車廠更多垂直整合服務，扮演車艙內的整合者角色。

責任編輯：郭昱彣、張庭銉