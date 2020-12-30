1963年生於台南，黃仁勳於1972年隨家人移民美國，1993年創辦輝達，常以一襲黑皮衣現身產品發表會，雖以英文溝通，幾句中文、台語仍難不倒他。

究竟是誰，不僅能讓台積電創辦人張忠謀讚許他是一位非凡的領導者，更明確點出在接下來的幾十年裡，全球都將可以期待他的偉大成就？

這個人正是輝達（Nvidia）創辦人黃仁勳，台灣大學也在2020年頒發了名譽博士的殊榮，表彰他在人工智慧（AI）以及高效能運算領域的貢獻，成為台大最年輕的名譽博士之一。

2020年9月14日，一封由Nvidia發出的官方消息證實了市場的傳聞：Nvidia將以400億美元（約1.2兆新台幣）的天價收購以提供矽智財為主的Arm（安謀），這個數字刷新了半導體業界有史以來的最高金額。

黃仁勳劍指Arm手上握有的IP資源，希望站在Nvidia所擁有的AI運算力前提下，結合Arm在CPU（中央處理器）的龐大產業生態系，打造出一個能把運算能力從雲端、智慧型手機推向邊緣物聯網的應用場景，將AI運算擴散到每個角落，「我們的客戶遍及整個產業，兩者結合將帶來莫大助益。」黃仁勳說。

《金融時報》更因這起併購案，替黃仁勳封了「半導體新天王（the chip pioneer strides to the top）」的稱號，彰顯他能有如今的表現靠的不只是技術專業，更有著在半導體業的強大基礎與個人的信念，才能達成。一位曾任Nvidia董事的創投業者坦奇·考克斯（Tench Coxe）更表示，黃仁勳的看到的是5～10年後的未來。

AI不只是當代最強大的科技力量、將掀起嶄新的運算浪潮外，所打造的物聯網規模在未來幾年內，將會是當今的數千倍。 黃仁勳

黃仁勳於1993年共同創設輝達，抓住個人電腦遊戲要求高圖像表現的需求。在他執行長27年任內，靠著個人前瞻的理念、技術背景、以及在半導體穩定的根基，達到目前的境界。

其實這早已不是黃仁勳第一次超前部署，早在2019年Nvidia就以69億美元（約2,070億新台幣），從英特爾（intel）手上搶下以色列伺服器晶片廠Mellanox。

當時黃仁勳看好Mellanox手中握有的InfiniBand（無限頻寬）網路互連的核心產品，全球有過半的資料中心如Google、微軟等雲端大廠及超級電腦都會用到Mellanox的解決方案，併購後將能加速Nvidia在高效能運算時代下的佈局，如今也證實了他當時的決定跟遠見，並在2020年4月完成收購。

NVIDIA Taiwan

時空轉換至今，輝達再對Arm出手，《華爾街日報》技術專欄作家克里斯多福·米姆斯（Christopher Mims）給予高度肯定。

過去英特爾創辦人之一的戈登・摩爾（Gordon Moore）曾提出摩爾定律（Moore's law），表示每18～24個月電晶體集成數量將會有1倍的成長，不過隨著晶片面積的縮小，摩爾定律也被認為將面臨到物理極限，

米姆斯認為，由黃仁勳所打造的GPU（圖形處理器）將推動AI的性能以每兩年增加1倍的速度持續發展，包括語音辨識、自駕車等都將受惠，並稱這樣的規則為「黃氏定律（Huang's Law）」。

30歲時，黃仁勳一手建造了Nvidia王國；27年過去了、靠著GPU在資料中心、高效能運算等運用的崛起，Nvidia現在已是全球市占率第三的IC設計公司，僅次於高通（Qualcomm）與博通（Broadcom）。如果張忠謀的預測是對的，那麼這位喜歡在出場時穿著一身黑皮衣的黃仁勳，在未來約16兆美元（約480兆新台幣）市值的AI市場中，還有機會再闖出一片天。