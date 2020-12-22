中美貿易戰持續延燒，一紙2019年頒布的華為禁令仍牽動著2020年的產業脈動，當華為無法再生產高階手機後，對市場乃至於大陸半導體界有何影響？

回首2020年，中美貿易戰是衝擊全球產業脈動的國際大事，而當中「華為禁令（Huawei Ban）」帶來的影響，連台灣半導體產業也是牽一髮動全身。

華為禁令自2019年5月15日頒布，該禁令公布後，當月台積電面臨到市值6兆新台幣的保衛戰（目前市值約13.22兆新台幣），反映了市場對於台積電僅次於蘋果的第二大客戶華為（14%）可能無法出貨的疑慮。

不只台積電，向來以提供高階手機鏡頭模組的股王大立光，也因為該禁令影響其「高規訂單」被停、且執行長林恩平更指出其他客戶拉貨也無法彌補。外界將矛頭指向華為手機，讓大立光股價重挫、最低點來到2955元，相比2020年的高點5210元來說，跌幅逾4成。

雖然川普政府一直透過「臨時通用許可證」方式暫緩市場上不得出貨給華為的限制令，但直到2020年5月15日的最後延長期限，影響開始出現。同天，台積電官方表示5月15日起不再接受華為海思的訂單、9月14日起不再出貨予華為。

「麒麟9000晶片將華為麒麟高階晶片的絕版品，」華為消費者業務CEO余承東在公開場合上終於鬆口，意味著華為禁令終究讓他們失去了供應鏈的晶圓代工支援，並同時面臨到手機事業在市場發展上的阻礙。

中國半導體也坐困圍城，華為能否找到生路？

華為禁令的事件也凸顯了中國半導體的窘境。特別是華為好不容易以市占率20%的表現擠下三星、坐上手機出貨量第一的寶座。

余承東坦承，華為忽略了製造技術，即使華為海思擁有極好的IC設計能力，卻也必須仰賴如台積電這種一流的晶圓製造業者代工。

「技術、技術、技術，」余承東再三地強調，整個中國半導體都必須要正視對產業核心技術缺乏的能力，並同時對付前所未有的外部挑戰。

而不單是手機事業體受到衝擊，華為的另一個重要的網通業務也同樣面臨艱困處境。當全球都正積極佈局5G市場時，包括美國、英國、澳洲等國都相繼宣布禁止或限制使用華為5G的設備。不過，華為創辦人任正非依舊相信，在這波打壓之下將會加速華為的求生意志。

如今，華為啟動了斷尾求生、出售旗下子品牌榮耀（Honor）業務資產，而美國政府也陸續開放了三星、Sony等供應鏈的禁令，華為是否獲得了喘息、得到一絲曙光，仍有待觀察。

責任編輯：錢玉紘