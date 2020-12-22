NVIDIA創辦人黃仁勳究竟看上Arm的哪一點，要用如此高的天價把她娶進門？這樁半導體史上最大規模收購案，預將改變半導體產業的發展格局。

全球半導體在2020年迎來了不少併購案，根據IC Insights的報告顯示其併購熱絡狀況，僅次於2015年的1077億美元（約合3.23兆新台幣），包括英特爾以90億美元（約合2,700億新台幣）出售NAND Flash記憶體事業部門予SK海力士；亞德諾（ADI）以210億美元（約合6,300億新台幣）收購競爭對手美信（Maxim）。

全球GPU市場龍頭的NVIDIA（輝達）在2020年9月時宣布，將以400億美元（約合1.2兆新台幣）的天價，收購軟銀手中的矽智財公司Arm（安謀），成為半導體業有史以來金額最高的併購案。該併購案目前仍有相關程序要完成，包括需獲得美、英、歐盟及大陸等國同意，預計將耗時18個月。

那麼，NVIDIA創辦人黃仁勳究竟看上Arm的哪一點，要用如此高的天價把她娶進門？

作為一家矽智財公司，Arm架構擁有低成本、高效能及低耗電等特性，智慧型手機是Arm的一個重要戰場，包括蘋果、三星、聯發科等都是採用Arm的架構設計手機晶片；近期Arm也跨足電腦領域，如蘋果在2020年11月推出的全新「M1」中央處理器，即是採用Arm架構完成；此外低耗電的特性，也讓Arm架構在物聯網時代下更具備競爭優勢。

NVIDIA創辦人黃仁勳。 螢幕截圖

運算力不強一直是Arm架構為人詬病的一點，但2020年超級電腦排行第一的富岳（Fugaku），正是以Arm技術架構為基礎，讓外界見識到Arm架構也能在高效能運算（HPC）上有所發揮，展現出Arm架構生態系的多元性。

面對接下來往資料中心、自駕車兩大領域發展的NVIDIA來說，若將Arm收為己有，面對AI的趨勢下，將能掌握CPU、GPU的技術優勢，藉此在AI領域中搶得領導地位。此外，由於NVIDIA的車用晶片多採用SoC（系統單晶片）技術，收購Arm後也會對自駕車市場的拓展有加分效果。

併購是否成真，牽動中美貿易戰發展

拓墣產業研究院分析師姚嘉洋指出，該併購案是否成真，有幾個面向值得觀察。

美國方面，晶片業者們如英特爾、蘋果等Arm的客戶是否會反彈、其態度將可能左右美國監管機關的判斷；而中國市場方面，有鑒於中美貿易仍緊張，雖放行該併購案則可能加大美國對於中國半導體發展的箝制力道，但為了加速中國半導體的發展，中國政府是否會採取有限度、有條件的方式同意此併購案，都令人關注。

而黃仁勳清楚地表示，目前將全力與各國政府溝通此次併購案，並全力維護Arm架構的中立性，不設計CPU、也不會參與手機市場，希望兩者能發揮互補的特性，強化現有生態系。

責任編輯：錢玉紘