2020年6月最後一天，中華電信拉響第一炮，台灣5G時代正式拉開序幕！各大電信搶進，在半導體、雲端遊戲、智慧工廠甚至娛樂產業，皆有多元豐富的應用。

2014年，台灣正式成為4G營運國家；相隔6年後，台灣再次擁抱新一代行動通訊技術5G，電信業者以1421億元天價爭取20年頻譜使用期限，著眼5G未來商機。

與4G時期不同的是，這次台灣開台時間選擇加入「前段班」，在全球普及度、基地台設施、應用仍屬早期階段，即導入5G服務。5大電信業者預估，2020年全台5G用戶數會突破100萬名，最快3年後過半數使用者加入。

5G擁有「大頻寬、低延遲、廣連結」三大特性，可讓消費者擁有更好的網速、娛樂體驗（異地共演、多視角與VR內容、雲端遊戲）。但5G真正的潛力與商機，其實是在跨領域企業專網（private network）帶來的網路應用需求。

4G改變生活，5G改變社會，這句話讓許多人對5G充滿期待。 沈勤譽 攝影

半導體業跑最快。如中華電信與高通、日月光共同宣布打造5G mmwave 企業專網工廠，將「AI+AGV智慧無人搬運車」、「AR遠端維護協作」等應用導入日月光集團高雄廠生產線。

亞太電信也啟動企業專網服務，攜手IC封測廠矽格打造5G智慧製造工廠，於廠內發展AGV車隊、MR混合實境技術，看好企業專網發展性，有機會在3-5年內提升企業營收占比至整體5成。

遠傳電信、台達電與微軟先前也推動5G智慧工廠，將於台達電桃園龜山廠生產線導入無人搬運車、微軟雲計算等應用；台灣大哥大則搶先導入集團公司momo購物，目標以邊緣運算取代傳統導航，讓AGV突破固定軌道揀貨方式，改採現場環境即時動態路徑規劃，自動辨識可能障礙。

綠能產業同樣有應用出現，像是中華電信及愛立信聯手沃旭能源，打造亞洲第一個部署5G企業專網的離岸風電場。

2020年，5G影響力雖展現在企業面多於消費者身上，5G資費也因為基礎設施、標金成本而漲價，但這項最新的行動通訊技術仍有革新，如觀賞中華職棒不再僅有單一視角，可讓消費者多視角觀看；欣賞演唱會有更多的「來賓」可能性，因為5G可讓異地共演無延遲；雲端遊戲，則或許是最被矚目的消費應用之一，3大電信商紛紛提供服務，搶攻電玩經濟。

責任編輯：錢玉紘