人類的移動工具，從一開始的馬車，進展到燃油汽車，現在，汽車正在歷經進入「電動化」的關鍵時刻！未來不再是一家獨大，正式進入百花齊放的時代。

人類歷史上有許多科技的重大轉折。移動工具，從一開始的馬車，進展到燃油汽車，正在歷經進入「電動化」的關鍵時刻；疫情攪局的2020，就是電動車市場相當熱鬧的一年。

電動車之所以成為產業關鍵字，主要有兩大原因。首先，是全球主要大國，為了環保減碳等因素，紛紛訂出了禁售燃油車的年限。

像是美國將從2035年起，不再銷售燃油車；日本規劃在2030年，新車禁售燃油汽車，只能販售混合動力及電動車；英國也訂出2030年起禁售汽、柴油新車的政策。綜觀全球大國，禁售燃油車都是未來10~15年後必然的事實。

因此現在要買車的人，也必須考慮到未來想換車時，是否還有燃油車的二手市場；而對於傳統車商來說，當前更是轉型的關鍵時刻，必須盡快推出量產的電動車產品，才能因應時代變革。

保時捷電動車在台開賣。 保時捷

2020年電動車崛起的第二個主要原因是，全球各大車商紛紛推出了量產的電動車產品，並提出發展規劃，消費者不再只有特斯拉（Tesla）可以選擇，正式進入百花齊放的時代。

豪華跑車品牌保時捷（Porsche）就計劃在2022年前，投資60億歐元開發電動車技術，目標是在2025年，讓保時捷整體銷量的一半是混合動力車或純電動汽車；奧迪的品牌目標則是在未來五年投入150億歐元研發電動車技術，並在2025年於全球推出至少20款純電動車產品。

越來越多電動車出現，也進一步帶動充電基礎設施普及，消費者擔心「里程焦慮」也會隨之降低。

MIH電動車平台出現，成為台灣下一個科技發展重點

而對台灣來說，電動車可能是另一個產業崛起的新機會，裕隆跟鴻海新設合資鴻華先進公司推出「MIH電動車平台」，則是2020年的另一個焦點事件。

「過去台灣的科技發展，一路從PC到智慧型手機，下一個會是什麼？」鴻海董事長劉揚偉曾認為，答案非常有可能就是電動車。

但是科技廠商業打入汽車產業，其實難度非常高。鴻華先進副董事長左自生分析，開發一個傳統汽車平台少說需要20~30億美元，費用非常龐大，且開發時間長，至少要4~5年。此外，傳統車廠都已經有自己的平台，科技廠要跨足並不容易，更不用說台灣市場規模小，很難撐起如此龐大的開發規模。

鴻海

但劉揚偉強調，MIH電動車平台的初衷是要讓科技產業的電子技術能被充份發揮，讓有意切入電動車領域的電子業者有管道可以進入。因此邀請各界夥伴加入，共同建構電動車軟體、硬體與零組件的生態系，打造「電動車版的Andriod系統」。

他預言：「未來的車子一定便宜，原因是電動車不再只是靠一家公司，而是要靠平台。」

台灣奧迪總裁Matthias Schepers也認為，「未來5-10年，不只是車子，我們生活的方式，也會有很大的改變。」而現在，我們正站在歷史的轉折點上。

責任編輯：錢玉紘