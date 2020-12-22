2020年疫情蔓延之際，觀眾宅在家、電影院關門，引發一股「串流潮」，除了線上影音串流（OTT）平台百家爭鳴，台灣的podcast產業也在這年大爆發。

一場疫情，讓多數人在 2020 年不得不花費大把的時間宅在家，娛樂需求受限無法出門，紛紛往各式各樣的線上內容平台轉移，引發一股「串流潮」。

根據資誠聯合會計師事務發表的《 2020 全球與臺灣娛樂暨媒體業展望報告》統計， 2019 年全球線上影音串流（OTT）營收為 464 億美元，但在 2020 年成長26%，到了 2024 年，更將翻倍成長至 868 億美元。

單看業界龍頭 Netflix 就能略知一二，疫情爆發的頭幾個月，全球付費會員人數激增，2020 上半年會員數已從 1.7 億飆升至 1.95 億；而2019 年 11 月才剛剛上線的 Disney+，因為疫情整整加速「4年」達到用戶目標，全球用戶數如今已達 8,680 萬人。

另一方面，消費者對 OTT 平台的黏著度不斷攀升，許多電影院又被迫關閉，在這雙重夾擊下，連院線大片的傳統上映方式也發生了改變。

近年業界總是為堅持電影要先上院線，還是願意同步上架 OTT 平台而爭論不休，迪士尼決定打破這一規則，讓斥資 2 億美元拍攝的戰爭歷史大片《花木蘭》率先在 Disney+ 上映，但用戶必須額外花費29.9美元才能看；華納兄弟態度更堅決，隨後宣布自家 2021 年全部的電影，都會和院線同步在自 OTT 平台 HBO Max 上映。

不光是用眼睛看的 OTT 平台，只靠耳朵聽的線上內容 Podcast 也隨之崛起，成為 2020 年不少人最津津樂道的話題。

Podcast元年降臨台灣，搶占耳朵注意力新商機

儘管在美國，Podcast已於近 1、2 年漸漸成為主流媒體之一，但在台灣，2020 年卻是「Podcast 元年」。

若以台灣本土 hosting 平台 Firstory 的統計數據來看，截至 2020 年 12 月，平均節目單日（不重複）下載總量約為 60 萬次上下。一年前，這數字只有十分之一。

誰能想到《股癌》、《台灣通勤第一品牌》、《百靈果News》、《呱吉》、《Kevin英文不難》，這一系列的Podcast 節目，竟陪伴了不少人 2020 年的日常，主持人們也成為新一波的KOL（意見領袖），更吸引了不少 YouTuber、藝人、歌手，甚至是政治人物，紛紛開起了自己的 Podcast 節目。

這股熱潮孵育出《百靈果》、《股癌》、《台灣通勤第一品牌》等當紅炸子雞，這3組人馬單月收聽均突破百萬人次，影響力不比百萬訂閱YouTuber遜色。 數位時代製作

和當年 YouTube 剛起飛時一樣，創作者從創意發想、實際錄製、後期剪接、廠商合作接洽⋯⋯全都自己一條龍包辦，當 YouTube 越發成熟，才開始有網紅公司、製作公司等等「專業分工」。

Firstory 共同創辦人暨執行長于子軒觀察，2020 年末，Podcast 的專業分工也已逐漸成形，除了有越來越多人開始建立專門為 Podcast 而生的租借錄音室，更有規模化的 Podcast 製作公司在陸續籌備中，Podcast 不再單單是一個平台，正往產業化前進。

越來越多線上娛樂、線上內容出現，要瓜分一天寶貴的24小時，可以預見2020年後，我們的娛樂行為會更加多元，卻也更「碎片化」。

責任編輯：錢玉紘