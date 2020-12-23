擁有4座國際公有雲資料中心後，也顯示台灣憑藉半導體與資通訊產業的深厚底蘊，豐富的人才資源，正獲科技巨頭青睞。

從台南一路往北走，包括雲林、彰化等地，都有Google資料中心的身影。7年內，這間全球知名的科技公司陸續在台設立了3處資料中心，其中台南跟雲林（2020）更是在短短2年內快速拍板定案。

2020年，台灣也迎來了微軟第一座資料中心，並成為Azure全球第66個資料中心區域。雖然官方不願透露這次資料中心的地點、以及總投資金額，但是微軟總經理孫基康明確表示，這是微軟在台31年來最大的一筆投資案。

微軟提供

國際大廠紛紛將資料中心在台落腳，從三大公有雲業者：AWS（亞馬遜）、Azure及Google來看，僅剩AWS尚未有動作，不過目前也有與林口新創園區共同成立聯合創新中心。而微軟、Google的資料中心來台落地，帶來的除了有更多的工作機會外，也從更多研發團隊來台的佈局、奠定了台灣產業全球地位的重要性。

根據Google官方揭露的資訊，10年來Google網路基礎建設投資在台共創造了7.2萬個工作機會，員工人數也增加了5倍左右、成為美國之外擁有最多員工的國家，2020年底在板橋的全新辦公園區也將落成，由核心工程團隊進駐。

至於微軟，在宣布資料中心落地的同時，也公布將在台成立「Azur雲端硬體與基礎建設團隊」，打造海外最大的雲端硬體研發中心，並希望透過這次投資案，帶動4年後約300億新台幣的經濟產值與3萬個工作機會。

雲端大廠看中台灣：資安素養高、電費低

不願具名的雲端服務業者指出，雲端大廠來台設立資料中心，對原先就採用這些大廠服務的企業來說，連線速度上會有所提升，但感受上其實並不是那麼強烈，他認為這些雲端業者主要還是看準台灣的政局穩定、對資安的素養較高，以及電費相對便宜的誘因所致。

如微軟、Google也都宣示採用再生能源的決心。微軟就表示全球資料中心將在2025年達到100%再生能源的使用，而Google目前更是全球最大的再生能源買家，這對於推動台灣再生能源產業的發展，也有相當程度的幫助。

但不可否認，在數據即是黃金的年代，擁有不同雲端大廠的資料中心來台落地，除了看得到的工作機會、商機外，也可能是台灣在面對動盪局勢下的「新屏障」。