2021新生活新氣象！從吃美食、消費、旅行，到欣賞展演，來看看過去生活中再尋常不過的行為，都發生了什麼改變？

「可是瑞凡，回不去了！」——2010年台灣電視劇《犀利人妻》裡的這句經典台詞，套用在10年後遭受COVID-19的摧殘的世界，無疑變成「習以為常的生活，回不去了！」

每個人都在練習與「新常態」共處。過去生活中再尋常不過的行為，從吃美食、消費、旅行，到欣賞展演，都已產生結構性的改變。

其中最大的改變之一，是人們的行為從「線下」轉為「線上」。

《彭博社》（Bloomberg News）一篇報導指出，美國民眾約半數已不想上夜店酒吧、三分之一對現場看球賽或電影不再感興趣、吃飯叫外送、買東西靠網購、想運動就在家，還可以跟教練遠端連線。

資誠（PwC）2020年9月公布的調查顯示：全球SVOD（線上隨選影音）的訂閱市場規模，2024年將是電影票房的兩倍。另一方面，美國調研機構ETR指出，到了2021年，全球永久在家辦公的人數將增加1倍。當愈來愈多的生活所需和工作往來，「足不出戶」都可以線上完成，未來的虛擬人生和實體場域如何轉變，將是一場全球共創的巨型生活實驗。

數位時代

01. 體驗遊戲化，成為關鍵決勝點

通勤途中，你怎麼度過？是打開《傳說對決》激戰一場、在Spotify聽幾首歌，還是追一集Netflix短劇？

當資訊量遠遠超越人們五感的負載，想在消費者一天24小時的「時間競爭」中取得注意力，「遊戲化」成了關鍵勝出點。

「今天我們所有事都能在手機上完成，有好多App可選擇，不夠fun，就不會選它。」Google台灣前董事總經理、現任Appier獨立董事及iKala董事簡立峰指出，不僅是娛樂活動，包括教育素材、工作流程，每一件事都得變得好玩，才夠具吸引力。

資誠（PwC）將遊戲化定義為「體驗經濟」的重要環節，若以他們協助企業轉型的合作案中舉例，近期頗具代表性的，是在2020年為美國「黑幫博物館」（Mob Museum；展出黑幫血腥史及其文化）推出的專屬App。

為提高遊客參與度，該App除了有購票、導覽基本選項之外，還有一項稱為Doppelgangster（幽靈）的特殊功能：用戶只要自拍，App就會與博物館資料庫裡超過800個人物（包括黑幫份子、執法人員和政治人物等）進行人臉比對，從中找出與遊客長得最像的3個人物，將遊客與資料庫角色並排，讓遊客能更深入了解人物資訊（如下圖）。短短幾天，App已在40多個國家被下載逾3,000次，讓沒辦法前往的人們也能有參與感。

資誠（PwC）將遊戲化體現在體驗經濟裡面，為黑幫博物館Mob Museum推出專屬App，讓沒辦法前往的人們也能有參與感。 黑幫博物館

02. 時間碎片化，購物考慮期變短

疫情衝擊下，日常活動充滿各種變數，消費者有愈來愈多決策都是在「last minute（最後一刻）」才做出。即時訂位平台FunNow發現，預定未來1小時內服務的需求大增。「洗剪髮即時預訂服務的量在白天驟增，這是過去不會發生的！」FunNow共同創辦人暨執行長陳庭寬說道。

這樣的趨勢也與WFH（在家工作）相關，當工作和生活愈發不可分割，如何利用碎片化的時間，將成為重要技能。

FunNow發現，疫情前預定未來１小時服務者為50％，如今數字提升至70％。

03. OTT平台巨型化，內容更多元、在地

2020年9月，蘋果正式推出「Appele One」服務，可一站式訂閱旗下音樂、影視、遊戲等6項內容。OTT（線上影音串流）平台Netflix的全球會員數也在2020年超過1.95億人，近半數增長來自亞太地區，也促使該公司更積極投資南韓、印度等原創內容；台灣的熱門國片《刻在你心底的名字》，也在上映3個月後立即上架至Netflix。

平台走向「極大化」勢不可擋，令後進者望塵莫及。然而，在巨型平台上，卻也讓多元內容有機會穿越國界。

像是Netflix並未刻意宣傳的西班牙影集《紙房子》，在全球爆紅，成為「神劇」；台灣影集《誰是被害者》、《你的孩子不是你的孩子》也因為上架Netflix，在東南亞和日本掀起話題。

OTT平台讓多元內容有機會在國際曝光，造成許多影集在全球爆紅，《你的孩子不是你的孩子》也因為上架Netflix，在東南亞和日本掀起話題。 公共電視

04. 線上串流需求夯，你今天看Netflix、聽Podcast了嗎？

疫情爆發後，許多人被迫宅在家，娛樂活動只能大幅轉往線上串流。有近2,600萬消費者在2020上半年成為Netflix會員，創下史上新高，Disney＋訂戶數甚至提前4年達標、破8,680萬人。資誠預估，到了2024年，全球OTT影音營收將從2019年的464億美元，翻倍成長至868億美元。

2020年也是台灣的Podcast元年，《股癌》、《台灣通勤第一品牌》、《百靈果News》等節目迅速竄紅，掀起各方加入戰局的熱潮。以台灣本土hosting服務平台Firstory後台數據來看，如今單日節目總下載量（不重複）約60幾萬次，是一年前的10倍。

美劇后翼棄兵（The Queen's Gambit）上映一周，就衝上 Netflix 排行榜第 1 名。 IMDb

05. 戲院「教堂化」，看電影成社交儀式

疫情下，電影院閉關，迪士尼將斥資2億美元打造的影片《花木蘭》，直接在串流平台Disney＋上映；華納兄弟更宣布，2021年所有電影將同步登上串流平台HBO Max。未來假如連電影都只上架到OTT，戲院會不會倒？

對於這個疑慮，新媒體暨影視音發展協會理事長蔡嘉駿樂觀看待，「戲院跟教堂一樣，是大家集體朝聖體驗的地方，以後去看電影會變成一件有儀式感的事情。」上戲院不再為了看某部片，更是為了「社交約會」。

此外，韓國天團BTS的巡迴演唱會「LOVE YOURSELF：SPEAK YOURSELF」首爾最終場，選在美國、台灣等5國戲院影廳同步直播，當時華納威秀旗下10個影城也同步售票開演，也是靈活運用戲院資源的做法。

「我喜歡這個點子！未來每個戲院或許都成了子舞台，變成全球協同，在不同地方也可能同步看到相同的東西。」簡立峰說。

對於電影都只上架到OTT，未來戲院生存的疑慮，蔡嘉駿認為戲院就跟教堂一樣有儀式感，未來看電影不是為了看某部片，更是為了「社交約會」。 shutterstock

06. 5G讓遊戲上雲端，在哪都能暢快玩

2019年起，Google、亞馬遜、微軟等科技巨擘先後宣布進軍雲端遊戲市場，當時就已成為熱門話題。伴隨全球5G陸續開台，遊戲市調公司Newzoo預估，全球雲端遊戲2020年市場規模已從2019年的1.7億美元，攀升至5.84億美元，2023年更將爆發性成長至48億美元。

中華電信、台灣大哥大也紛紛搶進，分別與法商雲端遊戲平台Gamestream和NVIDIA合作，推出與5G網路綁定的雲端串流平台月租方案。

雲端遊戲讓遊戲不再透過手機、電腦、遊戲主機等裝置的運算力遊玩，而是集中交由伺服器運算後，將結果畫面透過網路串流至終端設備；玩家輸入的指令，也是直接回傳給線上伺服器，來達成雙向互動的效果。 shutterstock

07. 藝文展演無懼疫情！攜手科技線上大展開

資誠指出，受疫情影響，2020年全球電影票房、現場實況音樂與貿易商展等營收預估大跌近50％。不過，在極端情境的考驗下，也促使藝文展演活動另闢蹊徑，嘗試線上辦展。

2020年7月，歌手畢書盡舉辦了華語史上第一場5G VR（虛擬實境）付費演唱會；LV等精品品牌，開啟了一場場線上秀；台北時裝周也全面線上策展。

隨著5G開台，經濟部、文化部與國家兩廳院聯手，上演全球首部利用5G專網演出的戲劇《萬花鏡》（如下圖），透過360度拍攝、多視角觀看、VR直播，擦出新火花。

兩廳院與文化部及經濟部合作，以兩廳院做為5G企業專網的文化示範場域，豐富表演藝術面貌。 國家兩廳院

透過視訊串流技術，將多路4K高畫質演出內容直播到第二現場，使用者可自由切換任一視角觀賞。 國家兩廳院

08. 食衣住行線上買單，網購不只沉迷還成癮

調查研究公司Adobe Analytics統計，在2020上半年疫情封城期間，美國有大量零售店面臨倒閉，消費者在電商消費金額高達3,472億美元，與2019年同期相比成長30.1％。

電商平台的「逆勢成長」，成為疫情期間的贏家之一。無論是亞馬遜、沃爾瑪，還是本土的momo、PChome，業績都大幅成長。

不同以往的是，過去消費者網購最愛買「日用品」，疫情後的銷量冠軍，則是各式各樣的「食品」。

在疫情不能出門的限制下，電商平台業績大幅成長。 達志路透

09. 家裡成為健身房，不出門就能甩油飆汗

在疫情控制得宜的台灣或許感受不深，但在歐美，社交隔離政策嚴格施行，健身房也有近半數時間禁止營業。想運動卻苦無去處的人，只得在家活動筋骨。

被譽為「健身界Netflix」的Peloton，憑藉居家單車和跑步機「硬體設備」，搭上付費訂閱的「健身內容」，商業模式大成功，訂閱人數已破300萬人，疫情間股價翻了2～3倍。台灣的健身器材業者喬山也瞄準此趨勢，斥資推出以內容為主的新家用產品。

在歐美，社交隔離政策嚴格施行，健身房也有近半數時間禁止營業。想運動卻苦無去處的人，只能在家活動筋骨。 shutterstock

10. 不能面對面，就讓線上分身虛擬社交

雖然網路讓許多人際互動轉往線上，但人們渴望面對面的社交需求從未停止，於是透過虛擬分身交流，成為最佳解法。2020年3月，任天堂Q版社交模擬遊戲《集合啦！動物森友會》一推出便造成轟動，平均每2.6位Switch玩家中，有一位就是「島主」，成為任天堂史上第二暢銷的遊戲，甚至造成Switch一機難求。

同年，Facebook正式推出了VR（虛擬實境）社群Horizon；HTC前執行長周永明創辦的新公司XRSPACE，也打造了一個虛擬世界MANOVA。「這些都是在重新塑造『團體體驗』，未來一定會繼續變化更新。」數位經濟暨產業發展協會副理事長詹婷怡表示。

任天堂Q版社交模擬遊戲《集合啦！動物森友會》一推出便造成轟動，平均每2.6位Switch玩家中，有一位就是「島主」，成為任天堂史上第二暢銷的遊戲。 極客公園

11. 吃得健康比吃飽重要！台灣颳起綠色飲食風潮

隨著生活水平提升，愈來愈多人對於飲食的追求，早已跳脫吃飽喝足的層次，轉而關切如何吃得健康。

摩根士丹利（Morgan Stanley）統計，「是否添加太多人工調味料」成為近年消費者點餐時，前三大考量點之一。主打低卡路里、少糖少鹽的沙拉店與便當店也開始興起，在Uber Eats 2020年台灣熱門餐點類別中，「健康美食」從第10名攀升至第7名。

「2020年可以說是台灣綠色飲食的『啟蒙年』，雖然思維比歐洲慢了一些，但是綜觀連鎖咖啡廳如星巴克、路易莎，都紛紛開始使用植物奶，就是一大轉變。」鮮乳坊創辦人龔建嘉觀察。

隨著生活水平提升，愈來愈多人對於飲食的追求，早已跳脫吃飽喝足的層次，轉而關切如何吃得健康。在Uber Eats 2020年台灣熱門餐點類別中，「健康美食」從第10名攀升至第7名。 REUTERS

12. 人人離不開外送平台，虛擬廚房應運而生

根據資策會產業情報研究所（MIC）調查，在2020上半年疫情間，有53.3％的人曾使用美食外送服務，首度使用者更占了10.9％。

而當外送平台成為虛擬的美食廣場，不少餐廳乾脆選擇不開實體店面，只在平台上開設虛擬店面，也就是所謂的「虛擬廚房」（ghost kitchen），不但可節省成本，也能維持品牌的能見度。台灣包括瓦城在內的大型連鎖品牌也採用此模式，在平台上推出專為外送設計的餐點。

餐廳在外送平台推虛擬品牌，除了可以省下開店成本與壓力，平台也會提供「食物搜尋數據」，與店家分享消費者在平台上的食物搜尋類別、熱門菜色，透過數據確保餐廳能額外賺取收入。 shutterstock

13. 訂位、點餐自己來，用餐體驗效率大提升

吃飯想訂位，得等到餐廳開門才能打電話；進到餐廳要點餐，苦苦招手，忙碌的店員卻沒看見。換到店家的角度，客人預約了服務卻不來……為了降低這類困擾，「不求人」的自助訂位及點餐方式日漸普及。

The Access Group研究指出，餐廳和酒吧的訂位爽約機率平均達20％，當這些「棄單」全靠App系統自動操作，不僅為餐飲業者節省不少人力，消費者的溝通成本也降低。

而布局自助點餐的典範業者，非2015年起便著手推行點餐機的麥當勞莫屬。他們曾對台灣消費者市調，整體滿意度達90％，普遍認為點餐流程及取餐效率大幅提升。

自助點餐不僅為餐飲業者節省不少人力，也讓消費者的溝通成本降低。 shutterstock

14. 一人吃飯很常見！單人餐點超熱銷

在年輕人懶得社交、懶得戀愛的日本社會裡，零負擔的「單人用餐」早已成常態，如一蘭拉麵一人一格的單人座設計，就受到日本單身女性歡迎。25～49歲的台灣人中有一半都是單身族，許多餐廳將座位設計得更彈性，或改變餐點份量。都會玩樂即時預定平台FunNow統計，2020下半年台北有近160家餐廳推出單人套餐或單人折抵選項，在第3季占整體餐酒訂單約22％。

在年輕人懶得社交、懶得戀愛的日本社會裡，零負擔的「單人用餐」早已成常態，許多單人座設計也受到日本單身女性歡迎。 shutterstock

15. 「偽在地人」深度旅遊，成為遊客心頭好

疫情導致各國封鎖邊境，讓出國旅遊成為奢望。被悶壞了的人紛紛把旅行的欲望轉往國內。Booking.com在《2021年九大旅遊新趨勢》指出，深度體驗國內景點的「偽在地人」旅遊型態，成為旅客心中首選，全球有47％的人計畫未來7～12個月在國內旅行，這也促使旅遊業者推出更多樣豐富的國內行程。

雖然因為疫情導致各國封鎖邊境，卻出現了「偽在地人」新旅遊型態，民眾開始深度體驗國內景點，這也促使旅遊業者推出更多樣的國內行程。 shutterstock

16. 一邊工作一邊度假，workation概念新詮釋

Workation是「work」和「vacation」的結合，意指一邊工作、一邊度假。這個詞早在20年前便已問世，讓員工在度假時只需抽出一點時間工作；但到了2020年，當WFH（在家工作）成為必然，離開居家空間、找到轉換工作環境的新鮮感成為熱門需求，也讓workation有了新詮釋。

根據Booking.com調查，全球共計有37％的旅客預定飯店是為了轉變遠端工作地點，台灣飯店業者也開始推出此服務。

疫情驅使下許多員工必須在家遠距上班，卻也促成更多工作選擇。 ShutterStock

責任編輯：郭昱彣、林美欣